Una nota ufficiale ancora non c’è, ma dopo 5 anni il destino del programma sembra davvero appeso a un filo. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che nelle scorse ore ha spiegato come Sky starebbe pensando a cancellare la trasmissione del palinsesto. Non un fulmine a ciel sereno visto a che la discussione in merito all’eliminazione o meno del game show sarebbe in corso già da settimane. Un brutto colpo per i fan del programma premiato da indici di ascolto più che lusinghieri. Il programma è in onda dal 28 agosto 2017.



Le prime quattro stagioni sono state orchestrate da Enrico Papi mentre la quinta ha appunto visto Max Gisuti nel ruolo di presentatore. In totale, fino ad oggi giovedì 14 aprile, sono state confezionate 827 puntate per l’access prime time e 4 appuntamenti speciali per la prima serata. Parliamo di Guess my Age. Il programma è un gioco a quiz tratto dall’omonimo format francese creato dalla Vivendi Entertainment, regolarmente trasmesso sia nella fascia preserale che in prime time settimanalmente sul canale locale C8 ed esportato in altri paesi europei tra cui Slovacchia, Ungheria, Germania, Austria e Italia.





Guess my age, il programma verso la chiusura?



Inizialmente il format era stato preso in considerazione da Italia 1 con la possibile conduzione prima di Alvine poi di Nicola Savino. Successivamente, Sky Italia ha acquistato Guess my age annunciando che il programma sarebbe andato in onda su TV8, iniziando a trasmetterlo dal 28 agosto 2017 dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime time in sostituzione di Singing in the Car.



La prima conduzione di Guess my age, come detto, viene affidata a Enrico Papi, passato a Sky Italia nell’estate 2017, e già presentatore di successo di alcuni game show per Mediaset tra cui Sarabanda. La prima edizione, di cui sono state previste inizialmente 45 puntate, aumentate poi a seguito del grande successo, va in onda dai 3Zero2 Studios (già Infront Centro Produzione), in via Deruta 20 a Milano.



Divertente e interessante, in Guess my age coppie di concorrenti devono indovinare l’età di sette sconosciuti basandosi su eventi e personaggi contemporanei alla loro infanzia. Personaggi legati al mondo della musica, della cronaca e dello spettacolo.

“Non ci posso credere”. Lei entra in studio e Max Giusti si commuove: l’inaspettata sorpresa in diretta