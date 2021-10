“Non ci posso credere”. Lei entra in studio e Max Giusti si commuove: l’inaspettata sorpresa in diretta

Quando Enrico Papi non è stato riconfermato al timone di “Guess my age” i telespettatori sono sobbalzati sul divano. Non è un mistero che buona parte del successo del quiz show è stato dovuto alla verve e all’estro del simpatico conduttore. Ora, però, la nuova edizione di “Guess my age” su TV8 è iniziata e al suo posto ecco il comico Max Giusti. Un cambiamento che forse ancora deve essere digerito dal pubblico. In ogni caso il quiz mantiene intatta la sua freschezza e di certo Max non farà fatica a conquistare l’affetto dei telespettatori.

Intanto però nella puntata di giovedì 14 ottobre c’è stata una grande sorpresa per il conduttore. Come sapete ad un certo punto ai concorrenti in gioco viene presentato uno sconosciuto con alcuni indizi. Possono quindi scegliere se indovinare l’età dello sconosciuto oppure passare ad un’altra persona. Ebbene in questa occasione Max Giusti si è ritrovato una persona davvero inaspettata come ‘sconosciuta’.

“La conosco” ha detto Max Giusti scoppiando a ridere non appena ha visto la persona misteriosa che si celava nell’ombra. “Ben arrivata sconosciuta misteriosa – ha scherzato il conduttore – mi danno un cartello, Benedetta. Me vie’ da ride… vi dico chi è? È mia moglie!”. “Come avrete capito, non ci vediamo da circa due settimane per lavoro e mi hanno fatto una sorpresa”.





Davvero inaspettata la presenza della moglie di Max Giusti, Benedetta, tanto che lo stesso conduttore su Instagram ha voluto sottolineare il suo stato d’animo: “Ecco la splendida sorpresa che mi hanno fatto ieri a @guessmyageit , mi sono anche commosso mannaggia a voi! 🥺🤣”. Ah, l’amore…

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti, i due si sono sposati nel 2009 e hanno avuto due figli, Matteo di 10 anni e Caterina di 9. Prima di questa relazione il conduttore ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli. Max e Selvaggia erano stati presentati da Teo Mammuccari. Ma la storia tra i due è finita e a quanto pare non nel migliore dei modi. Intervistati, infatti, i due si danno la colpa a vicenda sul motivo della rottura.