Uomini e Donne è finito ma non è certo calata l’attenzione sui protagonisti di questa stagione. Non solo tronisti ma anche dame e cavalieri del parterre. Come Cristiano e Asmaa, che sono usciti insieme dal programma in una delle ultime puntate della stagione e sono stati beccati a discutere già in modo molto animato. A riportare la notizia, o meglio segnalazione, è stata Deianira Marzano sui suoi profili social.

La coppia è stata vista in un bar di Ravenna. Cristiano e Asmaa non erano soli ma c’era anche il figlio di lei e, sostiene la fan che li avrebbe intercettati, i due protagonisti di Uomini e Donne avrebbero discusso per circa due ore, in maniera decisamente animata (“come i pazzi”, si legge), sotto lo sguardo attonito del piccolo.

Leggi anche: “Adesso sta con quello famoso”. L’ex volto di Uomini e Donne allo scoperto con il nuovo fidanzato





UeD, l’ex corteggiatore con l’ex dama

E ora, sempre l’esperta di gossip ora sgancia un’altra bomba su due ex volti del dating show. Questa volta con tanto di foto, a differenza del caso di Cristiano e Asmaa dove non è stato possibile fare uno scatto senza essere scoperti. Una delle protagoniste è Jessica Pittari.

Chi ha seguito questa edizione ricorda bene i suoi centro studio in cui discuteva con Marcello Messina. La loro conoscenza è stata molto tormentata, piena di alti e bassi. E ora, sotto lo scatto rubato con un altro ex di Uomini e Donne, il follower di Deinaira Marzano scrive con ironia che la dama “si è consolata presto”.

Con Sammy Hassan, l’ex corteggiatore con cui nel 2020 l’allora tronista Giovanna Abate aveva lasciato lo studio di Maria De Filippi. Una frequentazione però che fuori dalle telecamere di Canale 5 durò solo una manciata di settimane. Ora un utente ha ripreso questa inedita ‘coppia’ formata da Jessica e Sammy in un locale di Torino. Stanno parlando, quindi potrebbe essere semplicemente un’amicizia ma il gossip di un flirt è già partito.