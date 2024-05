Insieme da dicembre, si dice, ma escono allo scoperto solo adesso: la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è fidanzata con l’attore di serie tv. Il pubblico ha iniziato a conoscere lei nell’ormai lontano 2017, quando scese le famose scale del dating show di Canale 5 per conoscere Luca Onestini. L’ex tronista però, a fine percorso, decise di proseguire la sua conoscenza fuori le telecamere con un’altra sua corteggiatrice, Soleil Sorge ma, come sappiamo bene, durò poco.

Seppur lontana dal piccolo schermo, in questi anni si è data molto da fare. Si è laureata ed è diventata un’amatissima e seguitissima influencer, attività che porta avanti parallelamente al lavoro in una conosciuta agenzia immobiliare di lusso romana. Come si legge sulla sua bio, si dedica con passione anche ai suoi hobby, ossia vino e profumi.

L’ex UeD con l’attore: è ufficiale

Chi segue da sempre Uomini e Donne ha già capito che questa descrizione appartiene a Giulia Latini. E sa altrettanto bene come la ex corteggiatrice di Anzio che su Instagram si chiama Bionditudo sia molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. Nel 2021 era uscita allo scoperto con un uomo, pochi mesi dopo però è tornata al massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale dichiarandosi single.

Ma ora qualcosa è cambiato e Giulia Latini ha fatto sapere di avere il cuore impegnato. Con un volto noto della tv: Mattia Carrano. Conosciuto per la serie di Amazon Prime dal titolo Prisma in cui interpreta due gemelli, l’attore è il nuovo fidanzato di Giulia Latini, che ha pubblicato una gallery che lascia zero dubbi. Come detto, pare si frequentino da dicembre.

Tra l’altro il prossimo 6 giugno è attesa l’uscita della seconda stagione di Prisma e per la gioia dei fan il cast è stato tutto confermato. Oltre a Mattia Carrano torneranno anche Lorenzo Zurzolo Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.