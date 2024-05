La scelta a Uomini e Donne ma a momenti nemmeno il tempo di uscire dallo studio che già iniziano le voci di crisi. C’è da dire che per i due protagonisti i maligni si sono sempre spesi: quando hanno capito che sarebbero andati via insieme dal programma molti hanno iniziato a mormorare sulla veridicità di questa relazione. Troppo presto, sono d’accordo, com’è possibile si è letto sui social quando è uscita l’anticipazione.

E come abbiamo visto in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, spinto da Maria De Filippi il cavaliere si è esposto: “Oggi mi sono accorto che quando senti delle mancanze e le realizzi con la persona accanto, allora quella è la donna ideale ed io questa donna l’ho trovata”, ha detto Cristiano facendo commuovere Asmaa. E poi ha aggiunto: “Io sono innamorato di lei”.

UeD, beccati dopo la scelta a litigare

Alla fine, nonostante le critiche anche dal parterre, Cristiano e Asmaa si sono baciati e hanno anche rilasciato la prima intervista di coppia alla redazione di Uomini e Donne. Ovviamente, come tutte, anche questa è una puntata registrata dunque “la scelta” risale a qualche settimana fa.

Come stanno procedendo le cose tra Asmaa e Cristiano fuori da Uomini e Donne? A quanto pare, o meglio stando a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, non bene. I due sarebbero stati avvistati all’interno di un bar a Ravenna, mentre erano intenti a cimentarsi in una discussione particolarmente accesa.

Non erano soli ma c’era anche il figlio di lei e, sostiene la fan che li avrebbe intercettati, i due protagonisti di Uomini e Donne avrebbero discusso per circa due ore, in maniera decisamente animata (“come i pazzi”, si legge), sotto lo sguardo attonito del piccolo. Non ci sono foto però: l’autrice della segnalazione ha affermato di non essere riuscita a fare uno scatto perché troppo vicina ai due.