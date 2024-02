Dall’emozione di Giovanni Allevi al ‘Ballo del Qua Qua’ di John Travolta, criticatissimo in rete a suon di meme e battute, la seconda serata di Sanremo 2024 è stata ricca di emozioni ma anche di risate. Giorgia ha fato da co-conduttrice di Amadeus e ha incantato la platea al suo primo ingresso all’Ariston dove si sono esibiti 15 cantanti su 30 e dove la top 5 – con i voti delle radio e televoto – ha premiato Geolier, primo nella classifica parziale.

Classifica non proprio gradita al pubblico in sala, che si è prodotto in sonori fischi all’annuncio del quarto posto di Loredana Bertè, applauditissima prima, durante e dopo l’esibizione e sul più alto gradino del podio alla fine della prima puntata, quando in gara c’erano tutti i trenta artisti. Ad aprire le danze è stato il ‘nonno’ di ‘Viva Rai2’, Ruggiero Del Vecchio.





Pedro dell’eredità a Sanremo 2024

“Benvenuti alla seconda serata del 74mo festival della canzone italiana“, ha detto l’anziano diventato la mascotte del programma mattutino di Fiorello. È quindi Fred De Palma a cantare per primo, presentato dal collega Ghali visibilmente emozionato: convinto di aver dimenticato il microfono, facendo riferimento al gelato, non si accorge di avere lo ‘spillo’ già indossato. “Sono il primo per la prima volta” si ‘giustifica’ scherzosamente.

Durante la serata si sono esibiti 15 cantanti dei trenta in gara, presentati dagli artisti che si esibiranno questa sera. Ma Sanremo non è solo musica, sappiamo che fuori dall’Ariston si presentano anche personaggi molto particolari e proprio ieri il pubblico ha riconosciuto Pedro, il famoso concorrente dell’Eredità che fece infuriare Amadeus.

Pedro Valti ha ricordato quell’episodio con un ironico cartello fuori da Sanremo. L’ex concorrente dell’Eredità si è presentato con un cartello che recita: “Meglio della cipolla c’è solo Rose”, con un chiaro riferimento alla cantante Rose Villain, in gara a Sanremo con il brano Click Boom. Ovviamente il web è impazzito dopo aver visto le foto di Pedro con i due cartelli, quello per Rose e uno contro il conduttore: “Amadeus vorrei fare il politico e andare al governo solo per spostarti da Rai 1 a Rai Gulp”.

Il conduttore perse la pazienza con Pedro Valti, che durante le domandone a L’Eredità del 2005 dette risposte un po’ a caso, con fare da bullo di provincia. Il conduttore lo guardò con occhi spiritati cercando la rissa, poi lo cacciò dal studio. La sua risposta fu La cipolla.