Momento molto difficile per la famosa showgirl. Nelle scorse ore con un messaggio e alcune foto il volto noto di Canale 5 ha reso noto di aver subito un grave lutto nelle ultime ore. Ovviamente nell’era social in tanti si sono affrettati a commentare con messaggi di vicinanza e affetto.

“Un marito, un padre e un nonno meraviglioso – ha scritto l’ex bonas di Avanti un Altro – Siamo stati immensamente fortunati ad averti nella nostra vita. Ci mancherai ogni giorno, ma il tuo ricordo sarà la nostra forza. Per sempre❤️🕊️”. In breve tempo anche una protagonista di Ballando con le Stelle, alla cui ultima edizione il volto noto ha partecipato, ha inviato il suo messaggio di condoglianze.

Il dolore di Sara Croce per la scomparsa del nonno

Ad annunciare con un post su Instagram la morte del proprio nonno è stata Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro nonché ex concorrente a Ballando con le Stelle. In tanti seguono la showgirl sui social e così molti follower hanno commentato il suo messaggio con parole di vicinanza e conforto.

Tra questi c’è stata anche l’opinionista del popolo di Ballando con le Stelle Rossella Erra che ha scritto: “Saretta mi dispiace tanto 💓“. Per il resto anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha voluto mandare un messaggio a Sara Croce mettendo una faccina che piange: “😢”. E chissà se anche altri del mondo dello spettacolo vorranno mandarle parole di conforto.

Sara Croce subito dopo la partecipazione allo show di Milly Carlucci ha cambiato vita volando negli Stati Uniti e precisamente a Los Angeles. La modella è intenzionata a coronare il suo sogno di diventare un’attrice affermata. Così ha iniziato a studiare recitazione seguendo alcuni corsi proprio nella città che ospita Hollywood.

