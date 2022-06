“Vado via”. Avanti un altro, addio a sorpresa: Paolo Bonolis perde un volto storico del programma

Sara Croce ha dato il suo addio ad Avanti un altro. La Bonas dello show condotto da Paolo Bonolis attraverso un post sul suo profilo Instagram ha salutato e ringraziato tutti: addetti ai lavori, redazione, conduttori etc. La notizia è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan che non si aspettavano di non rivederla più nella prossima stagione dello show. “Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove”.

La Bonas della trasmissione di Canale 5 ha salutato e ringraziato tutti e tra i commenti c’è chi sospetta che Sara possa essere una delle future concorrenti del GF Vip 7. Ovviamente trattasi di una semplice opinione di un utente e non di un vero e proprio rumors.

