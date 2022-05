Carmen Di Pietro ad Avanti un Altro? Una svista a dir poco assurda, quella del programma di Paolo Bonolis del 22 maggio 2022. La showgirl, ora impegnata a L’Isola dei famosi, era presente anche allo show di Canale 5. Insomma, le cose sono due: o la DI Pietro ha il odo dell’obliquità, oppure uno dei programmi è registrato. E non si fa fatica ad immaginare che sia proprio Avanti un altro ad essere stato prodotto molto tempo fa. E lo si nota da quei piccoli dettagli, che oggi risultano a dir poco imbarazzanti.

Tanto per cominciare l’ospitata di personaggi impegnati in altre cose in questo momento, proprio come Carmen Di Pietro ad Avanti un Altro. Che poi, come si sa, c’è una regola non scritta per gli show televisivi: tutto deve dare l’apparenza che sia in diretta, altrimenti si rischia di cadere nel ridicolo. Solo una professionista riesce nell’intento: Maria De Filippi, ma lei è una regina. In ogni caso, ritornando a Carmen Di Pietro (leggi cosa è successo con suo figlio all’Isola) ad Avanti un Altro, vi basti sapere che il programma è stato registrato mesi fa.

Carmen Di Pietro ad Avanti un Altro, la gaffe di Paolo Bonolis

Molto prima che la showgirl campana iniziasse il suo viaggio nel reality dei naufraghi dove tuttora risulta in gara. Ma la presenza della naufraga è solo uno dei nodi che sono venuti al pettine ieri sera. Qualcun altro ha cinguettato che il programma è “banale, pieno di luoghi comuni e battute di un livello non basso, di più”.

A molti infatti non è sfuggito che la prima slot di domande, a cui ha risposto Filippo Magnini (ospite vip assieme a Emanuela Folliero), ha trattato un argomento russo, quello relativo al Siberian Power Show (questa la domanda: “Il Siberian Power Show in Russia è: un campionato in cui ci si prende a pesci in faccia o a ceffoni?”).

Le puntate registrate di Avanti un Altro con la poetessa Carmen di Pietro #avantiunaltro pic.twitter.com/UcQ4JEfney — I ❤ TRASH (@Daniele42074330) May 22, 2022

Per molti questa è la “Prova di quanto sono “vecchie” queste puntate: la prima domanda è sulla Russia”, ha sottolineato qualcuno. Va evidenziato che comunque non c’è stato alcun inciampo in quanto la domanda non è risultata offensiva in alcun modo, non toccando temi spinosi. Ma la domanda sorge spontanea: l’avrebbero fatta ugualmente in un clima come questo?

