Paolo Bonolis deride il concorrente, stavolta ha esagerato? Il noto e apprezzato conduttore di tantissimi programmi di successo ora è al timone di “Avanti un altro” in coppia con Luca Laurenti. La coppia è una delle più consolidate della tv, anche se qualche critica ogni tanto fa capolino. In particolare Paolo Bonolis è stato accusato in qualche occasione di mancare di rispetto ai concorrenti. D’altra parte a molti piace proprio per le sue battute taglienti e poco ‘politically correct’.

Quest’anno la versione serale di “Avanti un altro” prevede la sfida tra due categorie di persone. Purtroppo gli ascolti non sono stati soddisfacenti e si pensava addirittura ad uno stop. Ora, però, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati a conquistare un maggior numero di telespettatori (11% di share). Nella puntata di ieri, domenica 29 maggio, come ospiti a fare le classiche domande imbarazzanti alle due squadre, c’erano Bugo e Paola Perego.





In ogni caso è nella versione classica di “Avanti un altro” che Paolo Bonolis si è reso protagonista di una battuta che non è passata inosservata. Giunto all’undicesima edizione del noto programma Paolo Bonolis è solito prendere in giro i propri ospiti. Specialmente quando si presentano personaggi, diciamo così, parecchio stimolanti. E stavolta di fronte ai conduttori si è presentato il mago Otello. Paolo Bonolis lo ha deriso, ma forse stavolta ha esagerato?

Dopo essersi presentato il mago Otello ha lasciato di stucco Paolo Bonolis e Luca Laurenti per il suo comportamento bizzarro. Ebbene il conduttore a quel punto si è rivolto agli autori e ironicamente ha sottolineato: “Questo ha seri problemi, tutti qua li fate venire…”.

Dopo aver risposto correttamente a diverse domande il mago Otello ha sbagliato quella della poetessa ed è stato eliminato. In tanti, però, hanno notato la battuta di Paolo Bonolis e l’hanno ritenuta fuori luogo. Secondo voi Paolo Bonolis ha esagerato con il concorrente? Oppure è pur sempre uno show e qualche battuta ci sta tutta?

