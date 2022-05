“Ci sono anche io”. Sonia Bruganelli e Laura Freddi, il colpo di scena coinvolge Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, il gesto sotto gli occhi di tutti. L’ex opinionista del GF Vip spiazza i fan mettendo a tacere, forse una volta per tutte, i pettegolezzi che la vedrebbero protagonista indiscussa di un’accesa rivalità nei riguardi di Laura Freddi, con cui il marito Paolo Bonolis ebbe una lunga relazione. Le cose oggi sembrano aver raggiunto una svolta.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi, esiste davvero una rivalità tra le due? Dalle parole di Laura Freddi sembrerebbe essere tutta una montatura dei ‘malpensanti’: “Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità”, ha affermato senza filtri l’ex Non è la Rai nello studio di Verissimo. Poi i dettagli.





“Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis”. E alla luce delle parole di Laura Freddi, il gesto di Sonia Bruganelli confermerebbe tutto. (Sonia Bruganelli, massacro pubblico).

In occasione del compleanno di Laura Freddi, che raggiunge il traguardo dei 50 anni, Sonia Bruganelli si è lanciata in un post di auguri nei riguardi dell’amica: “Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”. La frase è ironica a corredo di un collage che riprende la foto delle due con al centro Paolo Bonolis. (Paolo Bonolis, strano siparietto in tv).

E poco dopo, Sonia Bruganelli ha ben pensato di rendere pubblica una seconda Stories in cui compare sorridente al fianco di Laura Freddi che di tutta risposta ha apprezzato il gesto, ripubblicando gli scatti anche tra le sue Stories per i fan. Pace più che fatta, ammesso che sia mai esistita una ‘guerra’.

