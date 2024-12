Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello continuano a infuocarsi, con Jessica Morlacchi al centro di critiche e discussioni. Durante l’ultima puntata, il confronto tra Jessica e Luca Calvani ha attirato l’attenzione non solo del pubblico ma anche di alcune concorrenti che hanno espresso opinioni poco lusinghiere sul suo atteggiamento. Dopo la diretta, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno manifestato dubbi sul comportamento di Jessica. In particolare, Stefania ha sottolineato che Jessica sembra essere più concentrata sul gioco che sulle relazioni autentiche.

>> : “Guardate chi c’è sotto la coperta”. Grande Fratello, la puntata finisce e loro non resistono

“Si sente la padrona di casa”, ha dichiarato, evidenziando un atteggiamento che a suo dire rende difficile avvicinarsi a lei. Il giorno seguente, Eva Grimaldi ha rincarato la dose: “Non la riconosco qua,” un commento a cui Stefania ha aggiunto una riflessione: “Forse è entrata troppo nella dinamica del gioco.” Le critiche si sono fatte più puntuali quando Stefania ha ricordato una battuta di Jessica: “L’altro giorno ha detto che non si sente più la regina da quando siamo entrate io ed Eva. Lei rideva, ma ridendo e scherzando si dice sempre la verità”.





Grande Fratello, Stefania Orlando contro Jessica Morlacchi

Stefania ha spiegato che, dopo questa frase, non è mai riuscita ad avere un dialogo vero con Jessica, lamentando un atteggiamento che ostacola il rapporto: “Lei ci ha accolto in questo modo, quindi come possiamo avvicinarci a lei per conoscerci meglio?”. Stefania ha concluso descrivendo Jessica come “un personaggio che spacca, ma forse si è calata troppo nel personaggio”.

Un’altra dinamica chiave è il deterioramento dell’amicizia tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, che è stata oggetto di approfondimento durante la puntata. Alfonso Signorini ha chiesto chiarimenti su cosa abbia portato alla rottura tra i due. Jessica ha raccontato che sotto le lenzuola tra lei e Luca ci sarebbero stati dei gesti affettuosi, ma ha anche rivelato un dettaglio controverso: secondo lei, Luca avrebbe ricevuto dei biglietti nascosti nei calzini, presumibilmente dal compagno Alessandro, in cui gli veniva consigliato di iniziare una relazione con Jessica per creare dinamiche interessanti nel reality. Questa insinuazione ha aggiunto tensione al rapporto già fragile tra i due.

Siete delle poveracce,state sempre a sparlare di Jessica….mi auguro che facciano vedere tutto a Jessica,ma purtroppo visto che queste critiche vengono fatte a Jessi,come sempre non faranno vedere nulla🤮🤮 #morline #GrandeFratello @GrandeFratello pic.twitter.com/ZBZtOeBUet — Raffaella (@RaffaRomano91) December 24, 2024

Jessica ha inoltre attribuito parte del cambiamento di Luca all’influenza di Amanda Lecciso, con cui l’attore trascorre sempre più tempo. Secondo Jessica, Amanda avrebbe influenzato i giudizi di Luca, portandolo ad assumere un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Tra le accuse di atteggiamenti da “padrona di casa” e i sospetti di manipolazioni strategiche, Jessica Morlacchi si trova ora al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello. La sua personalità forte divide i coinquilini, con alcuni che ne apprezzano il carattere e altri che lo interpretano come un ostacolo per costruire legami sinceri. Resta da vedere se Jessica riuscirà a superare queste tensioni e a ricucire i rapporti, in particolare quello con Luca, o se il suo percorso nella Casa sarà ulteriormente segnato da conflitti.