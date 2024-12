“Oh ragazzi, guardate chi c’è sotto le coperte”. Grande Fratello, la puntata finisce e loro non resistono. Il video diventa virale in poco tempo, sembra evidente che tra quei due non c’è solo alchimia fisica, ma qualcosa di molto, molto più profondono. Di chi stiamo parlando? Ma chiaramente di Javier Martinez e Chiara Cainelli è diventato uno dei temi più discussi dell’attuale edizione del GF. Durante la puntata andata in onda il 23 dicembre 2024, i due concorrenti hanno ufficializzato la loro attrazione con un bacio appassionato a bordo piscina, un momento che ha catturato l’attenzione sia degli altri inquilini della casa che del pubblico a casa.

Il bacio tra Javier e Chiara non è stato solo un gesto romantico, ma ha sollevato interrogativi sulla genuinità della loro connessione. Infatti, alcuni concorrenti hanno manifestato dubbi su quanto fosse autentico il loro avvicinamento, suggerendo che potesse essere una strategia per guadagnare visibilità nel reality. Javier, dopo la diretta, ha affrontato Chiara per chiarire la situazione, esprimendo il suo dispiacere per come era stato percepito il loro rapporto.





Grande Fratello, la puntata finisce e loro non resistono

Ha sottolineato: “Mi dispiace, passo per una persona che non sono” e ha cercato di rassicurarla sul suo interesse sincero. Nonostante l’intensità del loro primo incontro, Javier ha dovuto affrontare critiche da parte degli altri concorrenti e del conduttore Alfonso Signorini, che ha notato una certa indecisione nei comportamenti di Javier, simili a quelli mostrati in precedenza con un’altra concorrente, Helena Prestes. Chiara ha cercato di mantenere la calma, affermando di voler continuare a conoscere Javier senza fretta e senza pressioni.

Un retroscena interessante emerso durante le discussioni è che Javier e Chiara si conoscevano già prima del Grande Fratello. Biagio D’Anelli ha rivelato che i due avevano mostrato interesse reciproco anche durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, suggerendo che la loro storia potrebbe avere radici più profonde di quanto inizialmente apparisse.

La poraccitudine di questi due morti di fama che notando le telecamere puntate da un ora su #javier7 e #chiara che si baciano sotto la coperta in piscina vanno a piazzarsi davanti a loro parlando di #Jessica

Ma i #chiavier se ne fottono e proseguono 💨 #GrandeFratello #javi7 pic.twitter.com/6CCCrmjIKK — 𓃭 ꫂ ၴႅၴ𐚁ᝰ.ᐟ ᯓ (@Sergio24101) December 24, 2024

Questa informazione ha alimentato ulteriormente le chiacchiere sul loro rapporto. Dopo la diretta, Javier e Chiara hanno deciso di continuare a esplorare il loro legame, nonostante le pressioni esterne. Entrambi hanno espresso il desiderio di procedere con calma e di non affrettare le cose. Chiara ha dichiarato di non voler fare progetti a lungo termine, preferendo vivere il momento presente.

