“Io ed Helena oggi”. Grande Fratello, Jessica Morlacchi tra gli ospiti di Verissimo. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha parlato della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. La sua avventura è terminata con un ritiro volontario dopo che per lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi era scattata una nomination d’ufficio a causa di comportamenti inopportuni. Qualche giorno dopo è uscita anche Helena. La grande nemica di Jessica infatti è stata sconfitta al televoto e ha dovuto salutare gli altri concorrenti.

A questo proposito, la cantante ha rivelato che tra di loro c’è stato già un incontro fuori dalla Casa: “Ho abbandonato il Grande Fratello con grande dolore, non è stato facile, perché non mi è andata giù quella cosa di essere stata messa sullo stesso piano di una persona che mi ha comunque tirato un bollitore. Quindi è stato un gesto, secondo me, troppo violento. So di non essere una santa, che ho una lingua abbastanza lunga, tagliente, pungente, lo so“, ha confessato Morlacchi. E ha aggiunto: “Ero veramente agitata, arrabbiata, è uscita la parte peggiore di me. Poche volte mi sono vista così nella mia vita. Forse dopo quattro mesi sono scoppiata“.

Grande Fratello, rivelazione bomba di Jessica Morlacchi su Helena Prestes: nuovo colpo di scena

Il rapporto tra Jessica e Helena è culminato in un litigio durante il quale Jessica ha rivolto alla fotomodella diversi insulti. Quest’ultima ha reagito riempiendo un bollitore d’acqua per fare una “doccia” alla rivale. Ancora Jessica a Verissimo: “Non è stato semplice prendere la decisione di abbandonare la Casa, l’ho fatto a malincuore. Sia io che Helena ci siamo pentite di come ci siamo comportate, ci siamo vergognate entrambe. So come ci si sente a stare nella Casa. Ho guardato quella scena, e ci siamo entrambe vergognate di ciò che è stato fatto. Ho mantenuto la calma. Con lei ci sono stati anche momenti carini: abbiamo passato giornate a ridere e scherzare. Tra noi c’era un’alternanza di dialogo e scontro“.

Jessica ha quindi rivelato: “Con Helena abbiamo avuto un primo chiarimento. Ho cercato di non infierire perché lei stava ancora nella Casa, e io so come ci si sente dopo quattro mesi chiusi lì dentro”.

Nessuna pace in vista, invece, tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. La cantante si dice ferita dall’attore toscano: “Da Luca mi sono sentita usata. In lui pensavo veramente di aver trovato un amico. Quando ho capito che tra noi non poteva nascere qualcosa in più, siamo comunque rimasti molto amici. Lui mi ha deluso. È la persona con cui sono più arrabbiata. Tutti pensano che sia Helena, ma non è così“.