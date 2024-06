Per la prossima edizione del Grande Fratello Alfonso Signorini ha intenzione di fare le cose in grande. Obiettivo: cancellare le polemiche. In queste settimane le voci sui nuovi concorrenti si sono susseguite e sembra che il conduttore sia arrivata da una prima rosa di 11 nomi. Nomi per i quali bisognerà aspettare l’ufficialità nelle prossime settimane ma che sembrano caldissimi. Intanto, nelle ore scorse, è uscita la notizia della fine dell’amicizia tra Letizia Petris e Garibaldi.

>> “La principessa è in ospedale”. L’incidente e il ricovero, altra brutta notizia nella Royal family. Il comunicato ufficiale di Buckingham Palace: “Commozione cerebrale”

“Io sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. È scomparso, non si fa sentire mai. Non risponde ai messaggi e non è venuto al mio compleanno”, raccontava Letizia sui social.





Grande Fratello, sono già 11 i nomi papabili per la nuova edizione

E ancora: “Aveva promesso sarebbe venuto alla mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d’accordo con gli altri inquilini”. Aveva però lasciato una finestra aperta:“Una grandissima persona lo è ancora, ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così”.

In attesa di quello che succederà, ecco la rosa dei nomi che Signorini starebbe valutando: Cristiano Iovino, Cristina Plevani, Luca Vezil, Garance Authié, Nicola Tedde, Brando Ephrikian, Vera Gemma, Paola Barale, Jasmine Carrisi, Albano Carrisi, Viola Valentino. L’unico nome che sembra lontano è quello di Albano Carrisi. L’esperto social Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato che la produzione sarebbe in contatto con il cantante.

A quanto pare mancherebbe solo la firma ma, stando alle parole dell’esperto “il cachet è troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà”. La cifra precisa non è data da sapere, oltre al fatto che è solo una voce, ma sicuramente ci sarà chi ha da ridire per questi compensi tanto alti.