Un’altra brutta notizia scuote la Royal family britannica: è notizia di poco fa, comunicata direttamente da Buckingham Palace, che la principessa da poco vista al tradizionale Trooping the colour e sul balcone sia stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale dopo aver riportato lievi ferite e una commozione cerebrale a causa di un incidente. “La principessa ha subito lievi ferite e commozioni cerebrali a seguito di un incidente avvenuto ieri sera nella tenuta di Gatcombe Park”, si legge nella nota.

E ancora, sempre nel comunicato diramato da Buckingham Palace e riportato da Cnn: “Sua Altezza Reale rimane al Southmead Hospital di Bristol, come misura precauzionale in osservazione e si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente”. Il sovrano “è stato tenuto strettamente informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell’inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla principessa per una pronta guarigione”.

Buckingham Palace: “La principessa è stata ricoverata”

Non sono forniti altri dettagli sull’incidente e il ricovero della principessa Anna, la sorella 73enne di re Carlo III ma si ritiene che possa essere caduta da cavallo. Dedita al lavoro, è stata la Windsor che ha presenziato a più eventi ufficiali lo scorso anno e anche a inizio 2024, ha dato prova del suo impegno: ha affiancato spesso la regina Camilla durante le cerimonie a cui il sovrano non ha potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute.

Con Carlo III impegnato nelle cure contro il cancro e Kate Middleton fuori dalle scene dopo l’intervento all’addome e l’annuncio del tumore, in questo ultimo periodo la principessa Anna è diventata un punto di riferimento ancora maggiore per familiari e sudditi.

Ex atleta olimpionica e preferita del principe Filippo, la principessa è stata al fianco della regina Elisabetta nel suo ultimo viaggio, quello in aereo che ha riportato la salma della sovrana da Balmoral a Londra. E sempre lei è stata convocata per sostituire il re Carlo già prima che venisse annunciata ufficialmente la malattia.