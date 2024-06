Compleanno del principe William, la sorpresa della moglie Kate Middleton. Nelle ultime settimane l’attenzione di media e sudditi si è concentrata ovviamente sulle condizioni di salute della principessa, per non parlare di quelle del sovrano Re Carlo III d’Inghilterra. La famiglia reale sta vivendo uno dei periodi più delicati della sua lunga storia e le frizioni con Harry e Meghan non migliorano il quadro.

Recentemente, però, Kate Middleton è tornata a farsi vedere in un’occasione pubblica, ilTrooping The Colour, l’evento più importante e atteso dell’anno per la Corona che celebra il compleanno del re. Dopo i tanti messaggi di sostegno inviati a Palazzo i sudditi non vedevano l’ora di poter riabbracciare, seppure virtualmente, la propria principessa. E oggi, 21 giugno 2024, il principe William compie 42 anni…

La sorpresa di Kate per il compleanno del marito William

In occasione del 42esimo compleanno del marito William, la principessa Kate Middleton ha voluto condividere uno scatto particolare. Il principe è molto unito ai suoi tre figli George, Charlotte e Louis e lo scatto scelto da Kate lo conferma: “Buon compleanno papà, sei il nostro eroe!” leggiamo nella didascalia.

Nella foto William è colto in un momento di totale relax e divertimento mentre salta con i suoi tre figli. In abbigliamento informale, in felpa e shorts, William, George, Charlotte e Louis sono immortalati dalla Principessa del Galles a Norfolk. Sicuramente tutta la famiglia ha festeggiato insieme questa importante ricorrenza, un momento per non pensare sempre e solo ai problemi di salute di Kate.

Anche la Famiglia Reale ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram al compleanno di William. Un giovanissimo papà Re Carlo tiene in braccio in piccolo William, un batuffolo appena nato: “Augurando al Principe del Galles un compleanno davvero felice”. Ci sono poi le parole del Museo Nazionale della Royal Family: “Il principe William, duca di Cambridge, ebbe un periodo significativo con la Royal Navy come parte della sua più ampia carriera militare… Fu una parte preziosa della sua educazione militare. La sua esperienza pratica gli ha fornito una profonda comprensione della vita nella Royal Navy e delle sfide affrontate dal personale navale. La sua formazione e il suo servizio diversificato sono stati una testimonianza del suo impegno a servire il suo Paese”.

