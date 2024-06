Kate Middleton è tornata a farsi vedere sabato scorso dopo mesi di assenza. La sua ultima uscita pubblica risaliva a Natale. Se da una parte il ritorno è stato accolto da applausi scroscianti, dall’altra non sono mancate le critiche con un famoso medico oncologo che ha deciso di prendere la parola. Sulla principessa, nei giorni scorsi, aveva detto la sua Antonio Caprarica, giornalista molto esperto di cose reali. La sua predizione non era stata delle migliori.

“La principessa va detto che è ancora nel pieno della malattia e la sta affrontando ogni giorno. Le cure possono essere più devastanti del male per gli effetti che possono produrre“, ha detto a Mattino 4. “Però devo dire che ha dato prova di uno stoicismo che gli inglesi hanno sempre riconosciuto alla compianta Regina Elisabetta e che ritrovano oggi nella sua nipote acquisita”.





Kate Middleton, polemica dopo la prima uscita: parla l’oncologo

“È una donna che sta affrontando il male e che si è presentata comunque in pubblico perché la sua gente la voleva vedere. Questo non significa che tutto sia superato e che potrà prendere parte ad altri eventi presto. Mi azzardo a prevedere che noi non la rivedremo prima dell’autunno ed è anche un suo diritto. Adesso è una stagione di riposo per i reali, in genere la stagione estiva lo è sempre”.

In attesa di quello che sarà è scoppiata la polemica sul Telegraph. Il motivo? Questo passaggio pubblicato sul famoso giornale: “Kate si è data una breve pacca sullo stomaco, era difficile dire se per lisciarsi il vestito dopo essere stata seduta durante il viaggio dal Palazzo o per proteggersi dopo un recente intervento chirurgico”.

Duro il commento del professor Clive Peedell, medico specialista in cancro del Servizio Sanitario Nazionale. “Come specialista in cancro – la replica del professor Peedell -,trovo questo livello di giornalismo assolutamente spaventoso. È difficile sapere da dove cominciare, quando la mancanza di comprensione di come il cancro possa colpire le persone è così scarsa”.