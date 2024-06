Grande Fratello, la voce bomba sulla prossima opinionista. Pochi giorni fa l’attrice e conduttrice ha compiuto 57 anni, ma quasi lo ha dimenticato: “Sono un disastro con le date – spiega – Non rispondo agli auguri, mi dimentico spesso di farli. Una volta, però, ho festeggiato: per i miei 50 sono andata in Sudafrica, all’Africa Burn, una sorta di Burning Man, e mi sono vestita da torta”.

Proprio di questi tempi gli autori di molti programmi iniziano a lavorare sul cast delle prossime edizioni che vedremo a partire da settembre. Ebbene tra questi c’è sicuramente Alfonso Signorini che sta preparando il nuovo Grande Fratello. Tra i concorrenti è stato fatto il nome di Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe avuto una liaison con Ilary Blasi e protagonista poi del caso dell’aggressione che ha coinvolto pure il nome di Fedez.

Paola Barale al Grande Fratello? Arriva la voce bomba

Nei giorni scorsi è spuntato fuori anche il nome di Nicola Tedde. L’ex protagonista di Temptation Island 2019 potrebbe entrare nella Casa del GF: “In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione” ha fatto sapere Amedeo Venza. Ma la voce bomba riguarda proprio Paola Barale.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che il Grande Fratello avrebbe contattato proprio Paola Barale: “Pare che al GF sia stata contattata per l’ennesima volta una delle showgirl italiane più amate! Paola Barale“. Non è specificato, però, il suo ruolo: entrerà come concorrente o la vedremo nei panni dell’opinionista? Tra l’altro anche in passato il suo nome era stato avvicinato al reality, ma poi non se n’è fatto più nulla.

La stessa Paola Barale aveva annunciato: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? Stiamo lavorando per voi”. Tuttavia poi il ruolo di opinionista è andato a Cesara Buonamici. Che sia la volta buona per vedere Paola al GF?

