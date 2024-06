“Mer…”. Alessio Falsone choc contro Edoardo, l’ex di Anita. Tensione alle stelle in questo triangolo amoroso che a questo punto fa solo sorridere i fan. Partiamo con ordine e facciamo chiarezza: Anita al Grande Fratello è fidanzata con Edoardo Sanson, dice che con lui vuole dei figli e tante belle cose.

Poi, ad un tratto, la ragazza si invaghisce di più di qualcuno nella casa (sintomo che tutto questo amore probabilmente non c’era). Edoardo entra e le dice che è innamorato. Lei sempre molto fredda con lui, poi entra Alessio Falsone e lei perde la testa. Lascia Edoardo in diretta nazionale e si mette con Alessio. Finisce il GF e i due continuano la loro storia d’amore. Edoardo nel frattempo non prende parte a nessun triangolo, fa la sua vita, semplicemente.





“Mer…”. Alessio Falsone choc contro Edoardo, l’ex di Anita

Poi si comincia a dire in giro che la tv è interessata a lui e Anita, dopo essere finita nel dimenticatoio con Alessio, decide di tornare a parlare di Edoardo. Sembra poi che il ragazzo abbia iniziato a frequentarsi con una ex del Grande Fratello. Ragion per cui anche Alessio Falsone decide di prendere parola, in questo gioco assurdo alla ricerca di popolarità. Falsone dice, nelle sue storie Instagram: “Il Grande Fratello è finito, cerchiamo di fare le persone serie e per bene”.

E ancora: “Vale anche per Edoardo, ex di Anita, fratello io non ti conosco e non me ne frega neanche un ca…o di conoscerti… Ma dico io, dieci anni insieme a questa ragazza e tu permetti che uno dica alla tua ex ‘Da sta m…rda di bocca può uscire questo, può uscire quello’ (riferendosi agli insulti che Anita ha ricevuto), però in televisione a fare il cane bastonato (si riferisce alle parole di Sanson a Verissimo, ndr) ci vai, a mettere il muso sui social e dire magari ‘calmi un attimo’, questo non lo fai”.

alessio falsone hai servito hai slayato hai mangiato questo palco pic.twitter.com/zBdKuteprj — giu’ (@giusyespositoo_) June 6, 2024

Poi dice Alessio: “Perché i soldi non ti fanno signore, ricordati che ci vogliono le pa…e per essere uomini. Devi alzarti la mattina, mettere la pa…e sul tavolo e comportarti da persona seria, magari fallo”. Anche Anita apprezza molto questo gesto del suo ex, ma sembra evidente che qui, l’unico a vincere sempre, oramai, è sempre Edoardo Sanson.

