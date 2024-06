E si torna a parlare di Anita Olivieri del Grande Fratello. Sappiamo che è da poco finita con Alessio Falsone, l’ex coinquilino con cui ha dato l’addio definitivo al suo ex storico Edoardo Sanson. I motivi della rottura non sono stati resi noti: hanno entrambi parlato di ‘divergenze caratteriali’ ma anche di stima e affetto reciproco oltre a chiedere rispetto ai fan. Si era anche vociferato di una partecipazione di lui a Temptation Island o a Uomini e Donna ma poi è arrivata la smentita.

Anche su Edoardo Sanson si è subito vociferato di un futuro in tv ma anche qui non sono mai arrivate certezze. Il gossip però ha colpito e pure duro. A pochissimo dal comunicato congiunto della rottura tra Anita e Alessio Falsone, è iniziato a diffondersi un rumor succoso sul ragazzo che per anni è stato vicino all’ex concorrente e abbiamo visto anche nella Casa.

Anita Olivieri smaschera l’ex: “Con lei insieme da mesi”

Sembra essersi già consolato Edoardo Sanson. Così sostiene il gossip e ora anche Anita Olivieri, che conferma la storia con un’altra ex gieffina. In breve, nei giorni scorsi il ragazzo è stato visto in vacanza a Marrakech con l’ex GF Vip Nicole Murgia e poche ore fa, viste le tante domande dei fan, Anita ha vuotato il sacco.

Ha rivelato che il suo ex si starebbe frequentando con Nicole Murgia da marzo: “Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove”.

#grandefratello Anita conferma che Edoardo il suo ex sta con la Murgia pic.twitter.com/NKtr3RgLrG — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) June 6, 2024

E ancora: “Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa. Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta me…a intorno a questa gente”.