Un bebè in arrivo per il volto della tv: sarà presto mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un video che racchiude tutte le emozioni che la coppia sta vivendo in questi giorni. Dai baci sul pancino appena accennato alle chiamate ad amici e parenti per comunicare la bella notizia fino all’ecografia del piccolo o piccola inclusa. “Come potremmo descrivere questo periodo? Non lo sappiamo neanche noi”, si legge nella didascalia del post.

“Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato… sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita! Ti accarezzo ogni singolo istante, ti canto ogni canzone che mi viene in mente, il tuo papà non fa altro che baciarmi la pancia perché non vede l’ora di vederti e stringerti forte! Sei il dono più bello della nostra vita. Mamma Ilaria e papà Andrea ti amano!”.

Mamma per la prima volta: il volto della tv in dolce attesa

Ilaria Teolis e il compagno Andrea presto genitori. Il post che dà il lieto annuncio arriva proprio a ridosso della nuova edizione di Temptation Island, il programma estivo a cui lei partecipò con l’allora fidanzato, Massimo Colantoni, nel 2019.

Ai tempi del reality lui non è stato molto apprezzato dai telespettatori per gli atteggiamenti inappropriati avuti con due tentatrici. E infatti Massimo e Ilaria uscirono dal villaggio separati: lei decise di interrompere la loro relazione confessando la sua necessità di prendersi del tempo per se stessa.

E ora hanno entrambi voltato pagine e costruito – o iniziato a costruire, nel caso di lei – famiglie con i nuovi partner. Massimo Colantoni è diventato papà di Edoardo meno di un anno fa mentre Ilaria Teolis ha appena annunciato di aspettare un figlio dal compagno Andrea.