Novità importante su Cesara Buonamici e il suo futuro in tv. La conduttrice del TG5 ha accettato a settembre dell’anno scorso la proposta inedita di Alfonso Signorini, che l’ha voluta come opinionista del Grande Fratello. Nonostante fosse un ruolo completamente diverso, si è comportata adeguatamente e ora per lei potrebbero aprirsi anche strade significative.

Infatti, Cesara Buonamici avrebbe un futuro in tv che potrebbe arricchirsi di un’ulteriore novità rilevante. A soffermarsi sulla giornalista è stato il sito TvBlog, infatti nella giornata di venerdì 3 maggio è stato scritto un articolo su di lei. E i telespettatori non possono che essere felici di questa notizia, che certamente rappresenterebbe un cambiamento repentino nel piccolo schermo.

Cesara Buonamici e il suo futuro in tv: dove la vedremo

Parlando quindi di Cesara Buonamici e del suo futuro in tv, possiamo subito dirvi che non ci dovrebbero essere problemi per la sua riconferma al Grande Fratello. TvBlog ha infatti scritto: “Pare quasi certa la sua conferma“. Ma Mediaset sta guardando anche oltre, infatti avrebbe individuato in lei la conduttrice ideale per guidare una delle trasmissioni fondamentali di Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni riguardanti la prossima stagione televisiva, Cesara Buonamici potrebbe diventare la presentatrice di Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino: “Pare però che nelle ultime ore le richieste da parte di Mediaset si siano fatte più insistenti e anche di maggior peso. Si mormora che Myrta Merlino abbia chiesto una prima serata su Rete 4”.

Ovviamente la decisione finale spetterà a Pier Silvio Berlusconi, ma i rumor si stanno facendo sempre più insistenti e quindi Cesara Buonamici sembrerebbe essere sempre più proiettata verso il GF e Pomeriggio Cinque, raddoppiando dunque il suo impegno.