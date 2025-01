Grande Fratello, la frase choc di Lorenzo su Javier. Tra i due coinquilini il rapporto è stato sempre teso, fin dall’inizio. E forse non solo a causa delle donne: il pallavolista si era inizialmente avvicinato a Shaila Gatta, che però poi ha iniziato una liaison con il modello milanese. Recentemente quest’ultimo è apparso particolarmente su di giri ed è esploso in diverse occasioni.

Durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata, ad esempio, si è scagliato contro gli altri inquilini colpevoli a suo dire di non far parlare Perla. Il tutto è avvenuto poco prima dell’eliminazione delle Monsé. Qualche giorno fa, inoltre, Lorenzo ha avuto un duro scontro proprio con Javier Martinez. Il modello, nello specifico, ha accusato il coinquilino di essere poco trasparente.

La frase orrenda di Lorenzo su Javier

Lorenzo si è rivolto così a Javier: “Tu non sei proprio così come vuoi passare. Sei più giocatore accanito di me. Io gioco a carte scoperte e certe volte mi brucio, tu ne hai tante coperte. Sei buono, ma lo siamo tutti. Tu però passi per buono totale al 100% ed è impossibile che tu lo sia, perché sei umano…”. Nella giornata di ieri, però, è andato oltre scatenando un pufierio nel pubblico.

Mentre Javier stava giocando a bordo piscina con gli altri, proprio quando è saltato Lorenzo ha detto: “Spaccati un ginocchio“. Shaila lo ha subito ripreso: “Daiii!”. In poco tempo la sua frase ha provocato numerose reazioni negative sui social: “Lollino guardando Javi giocare in piscina ‘Javier…spaccati un ginocchio’. Ma lo schifo che fa questa frase. Per andare avanti in un gioco arriva ad augurare il male! L’invidia lo sta divorando”.

Lorenzo riferendosi a Javier che stava giocando a saltare con tutti gli altri

Spaccati il ginocchio

— 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 1, 2025

“Che poi voi non avete idea di quanto sia cattiva questa cosa – ha commentato un altro utente – essendo uno sportivo professionista se si spacca un ginocchio non può più giocare”. E ancora: “Frase vomitevole e vergognosa che non si può sentire” e “Poi è quello che ha capito che deve cambiare. Povero da santificare perché dice di essere cresciuto nelle gang”, “Quando pensi di averle sentite tutte lui se ne esce con queste cose così brutte”.

