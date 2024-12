Vigilia di Capodanno difficile per Shaila, scossa dalla puntata in diretta del Grande Fratello e da ciò che ha dovuto sentire. Non si sarebbe mai aspettata quelle parole da una persona che lei riteneva amica, dunque non ce l’ha fatta a non finire in lacrime. Parlando con Lorenzo ha ammesso la sua fragilità emotiva, dettata da un comportamento di un coinquilino.

Una vera e propria doccia gelata per Shaila, che non ha trattenuto le lacrime durante questo suo dialogo al Grande Fratello col modello. Con quest’ultimo si è riavvicinata dopo tante discussioni, ma ora è un altro gieffino ad averla delusa profondamente. E non riesce davvero a capacitarsi che sia successa una cosa del genere.

Grande Fratello, Shaila in lacrime: “Da lui non me lo aspettavo”

Shaila ha ammesso di esserci rimasta molto male per la nomination subita al Grande Fratello da chi riteneva suo amico: “Torniamo sempre allo stesso punto. Io devo essere qualcosa di specifico. Ma per chi? Posso avere il diritto di essere me stessa in questa vita? E sul lavoro devo essere sorridente, e a casa quella forte, posso essere qualcosa che voglio, per una volta nella mia vita? Fatemi essere chi voglio“.

La delusione di Shaila è per la decisione di Tommaso di nominarla. Sperava di poter parlare con l’idraulico di ciò che non andava, invece “ho condiviso il silenzio con lui”. Ed è arrivata ad una conclusione, ovvero che il giovane possa ritenerla una nemica perché lei sta troppo tempo assieme a Mariavittoria. Lorenzo le ha detto: “Ragiona di più quando tendi la mano, ti meriti lealtà perché da Tommaso io, come te, non me lo aspettavo”. E lei: “Da un amico non mi aspetto che mi dica sei troppo così, ancora sei troppo, è sempre la solita storia”.

Sicuramente Shaila e Tommaso chiariranno, ma quello che è successo stasera spero che faccia capire a Shaila che non può fidarsi al 100% dell’idraulico. #GrandeFratello #Shailenzo #Tommavi https://t.co/AxZx2Ltb8j — Maica ReinaITES 🇮🇹🇪🇸 (@Maicathebest99) December 31, 2024

Spolverato ha comunque tranquillizzato Shaila, ricordandole che “qui dentro hai delle amiche che ti vogliono bene. Io ti amo“. E lei ha riso dopo aver sentito quella dichiarazione d’amore.