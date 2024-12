Grande Fratello, il Natale è già passato. Lo si è capito dal tenore delle discussioni, anzi delle liti, tra diversi concorrenti nell’ultima puntata. Helena e Shaila non se le sono mandate a dire, ma pure Maria Monsé e Ilaria Galassi hanno avuto un duro faccia a faccia. Quest’ultima, poi, se l’è presa pure con la modella brasiliana per le sue parole sui figli. Fatta fuori Pamela Petrarolo, c’è stato un altro protagonista inatteso della serata.

Stiamo parlando di Tommaso Franchi che prima si è preso un rimprovero dai toni molto duri da Alfonso Signorini e poi ha scatenato il caso sui social per una frase infelice. Il suo rapporto con Mariavittoria è sicuramente maturato rispetto ai tentennamenti iniziali. Anche in questo caso la coinquilina ha difeso l’idraulico toscano, ma sui social è scoppiato il putiferio.

Tommaso fa uno scivolone e sui social è il caos

Mentre Javier, Shaila e Mariavittoria stavano parlando del più e del meno quest’ultima ha commentato: “Sta schiacciando in seconda linea, batte e poi entra il ‘libbero’. Il ‘libbero’ quando entra in prima linea, poi esce dal campo”. A quel punto Tommaso l’ha corretta: “Libero, non libbero… Libero”.

Mariavittoria, però, ha ribattuto: “Senti, a Roma si dice libbero, con due “B”. A Napoli come si dice (rivolgendosi a Shaila, ndr)?”. Ma Tommaso è intervenuto facendo una battutaccia: “A Napoli nessuno è libero (mimando il gesto delle manette, ndr)”. Subito Javier ha definito la battuta “brutta”, mentre Mariavittoria gli ha dato un’occhiataccia e detto: “Dai amo, meno male che non l’hanno sentito!”.

Sui social, invece, hanno sentito eccome e hanno condiviso e commentato il video: “vergognoso come nessuno dei presenti gli abbia detto nulla per non parlare della produzione”. C’è stato, comunque, anche chi l’ha difeso: “Pensate al video schifoso di quella nella bara su tik tok, di quello ci dovreste indignare e delle figure becere che fanno al popolo napoletano; invece di una battuta che tutti fanno anche senza telecamere. LE PRIORITÀ DELLA VITA”.

