La nuova puntata del Grande Fratello, l’ultima del 2024, era attesissima dal pubblico. Che non è rimasto deluso: l’appuntamento di lunedì 30 dicembre è stato ricco di avvenimenti. Dall’uscita di scena di Pamela Petrarolo alla lite furiosa tra Maria Monsè e Ilaria Galassi fino alle lacrime di Lorenzo Spolverato che ha ricordato il suo passato difficile. Ma anche Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti sono stati protagonisti.

Alfonso Signorini ha infatti colto la palla al balzo per informare Mariavittoria e Tommaso che giorni fa Alfonso ha fatto una strana rivelazione che li riguarda da vicino. Nella clip c’è Alfonso D’Apice che, parlando a tu per tu con Javier Martinez, si è detto convinto che la concorrente si senta quasi costretta a stare insieme all’idraulico toscano.

Leggi anche: “Ragazzi, purtroppo vado via”. Grande Fratello, la concorrente saluta: ci sono problemi seri





GF, Signorini contro Tommaso

Finito il video, Mariavittoria ha subito chiarito la situazione e contraddetto il suo coinquilino: “Il mio rapporto con Tommaso non è obbligato, è cresciuto e sta crescendo con sincerità”. A quel punto il conduttore ha chiesto un commento anche a Tommaso, che però con gli occhi al cielo gli ha risposto: “Oi oi, basta…“.

Signorini non ha preso bene quella reazione e lo ha subito ripreso precisando che non si possono sempre evitare gli argomenti: “Basta, perché fa ridere una volta o due ma poi ti sarai fatto una tua opinione. Hai 24 anni, non ne hai quindici. Dire basta anche no. Ti sei fatto un’opinione oppure sei incapace di formulare idee?“.

per la collezione di video: ALFONSO DETESTA I SUOI CONCORRENTI IDEM💜 pic.twitter.com/piA83Q01aF — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) December 30, 2024

Alla fine, dopo la strigliata, Tommaso ha risposto ed espresso il suo pensiero. Ha detto di stare molto bene all’interno della frequentazione con la gieffina. Poi la puntata è proseguita con altri argomenti, come la pagina dedicata ad Alfonso D’Apice e alla scomparsa prematura del padre.