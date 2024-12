Al Grande Fratello sembra proprio che i riflettori siano puntati soprattutto su Tommaso Franchi. Negli ultimi giorni è infatti diventato il concorrente più chiacchierato della casa ma no, non sempre in modo positivo. Anzi. Nella notte, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poco più sotto, un suo gesto nei confronti di MariaVittoria Minghetti ha indispettito e non poco il pubblico, che ora chiede provvedimenti alla produzione.

Ma qualche ora prima un altro momento l’ha reso protagonista sui social dove, come tutti sanno, nulla sfugge. Nel pomeriggio è voltato sopra la Casa del Grande Fratello un aereo con uno striscione che riportava un messaggio rivolto proprio all’idraulico toscano, che è rimasto assai sorpreso dal contenuto ma anche dal mittente.

GF, messaggio per Tommaso: scioccato

“Maica Regina di Italia e di Spagna, Tommaso noi sappiamo”, c’era scritto sullo striscione inviato proprio dai fan dell’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo che con Tommaso aveva avuto un feeling. Una frase che potrebbe lasciare intendere che i sostenitori dell’ex gieffina spagnola conoscano la verità sul suo rapporto con il collega italiano.

Alla vista di quello striscione, Tommaso, con le braccia incrociate, ha guardato un po’ perplesso l’aereo. “Tom we know? Ma che vuol dire? Cosa sapete? Boh, non capisco”, ha detto. Il pubblico ora vuole sapere e sui social è pieno di ricondivisioni del momento e anche di critiche, visti i suoi ultimi atteggiamenti. Ricordiamo che l’amicizia fra Maica e Tommaso si è interrotta al Gran Hermano quando lui ha messo le cose in chiaro dicendole che non la voleva come fidanzata.

La cara del cucaracho del Tommaso viendo la pancarta de apoyo y amor a Maica de los fans italianos😂😂😂 #Fresis27D #Fresis28D #GrandeFratello pic.twitter.com/yHmS5FDyuK — Maica (@maifacts) December 27, 2024

Lei però non l’ha presa benissimo: “Quello che ha fatto Tommaso con me lo abbiamo visto tutti” – ha dichiarato Maica al termine del Gran Hermano – è venuto qua in Spagna e ha detto cose che non ho granché capito.. E alla fine mi ha rubato pure le creme!”. Ora lei si trova all’interno della Casa del Gran Hermano Duo, ma chissà se verrà rimandata in Italia. A maggior ragione dopo questa bomba sganciata dai suoi fan.