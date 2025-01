“Vai a ca**re”. Scintille tra Shaila Gatta e Lorenzo Polverato dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Poco fa, la coppia più discussa del reality show di Canale 5 ha avuto un inaspettato botta e risposta davanti a tutti gli altri concorrenti. Al centro della discussione ci sono stati alcuni episodi accaduti durante la diretta del 16 gennaio. A Shaila, infatti, non sono piaciute alcune scene che hanno avuto come protagonista Lorenzo. La ballerina, nota per non avere peli sulla lingua, ha colto al volo l’occasione per esprimere ciò che la infastidiva. Da lì, la discussione tra i due è degenerata fino agli insulti.

La relazione tra la ballerina e il fotomodello milanese sembrava aver ritrovato una certa stabilità dopo l’eliminazione dal gioco di Helena Prestes, storica avversaria di Shaila e prima fiamma di Lorenzo all’interno della Casa. Sembrava addirittura che il rapporto tra Shaila e Lorenzo si fosse fortificato. Tuttavia, questa nuova lite avvenuta ha messo in luce che tra i due restano ancora questioni irrisolte. Il pubblico è rimasto scioccato nel vedere le immagini, ma a leggere i commenti sui social la maggioranza si è schierata con lei.

Dal dialogo tra i due, si è capito che ciò che ha fatto infuriare Shaila è stato il momentaneo rientro in casa di Helena Prestes, inviata dalla produzione per chiarirsi una volta per tutte con Lorenzo. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato una clip che ripercorreva il complesso rapporto tra Helena e Lorenzo, inclusi momenti di grande complicità. Quelle immagini hanno fatto riaffiorare i vecchi rancori. Shaila, che all’epoca era legata sentimentalmente a Javier Martinez, ha assistito al video in silenzio ma oggi, a distanza di qualche ora, non ha retto più ed è ‘esplosa’ contr il suo Lollo.

Nelle parole dell’ex velina ci sono rabbia e gelosia: “Ti divertivi con baci, abbracci e grattini!”, ha detto con tono infuriato a Lorenzo. Poi lo ha fulminato con una battuta: “Sei proprio un ‘latrin lover’!“. Lui ha replicato: “Tu sei una ‘latrin lover’. Fino a prova contraria, dicevi che non ti piacevo, che ero solo un’amico e che non sopportavi il mio carattere. Eri sotto le coperte con un altro”. Shaila ancora: “Vero, ma in modo intimo”. “Ma vai a ca**e”, ha chiuso lui.

Il dado è tratto, latrin lover 🤣😎

Shaila Gatta meriti di vincere davvero e ieri in puntata si è visto.#grandefratello #shailenzo #gattiners pic.twitter.com/5viNEADGBT — neapolispartenope💙 (@neapartenope) January 17, 2025

La discussione si è conclusa lì, almeno per il momento. Tuttavia, i fan della coppia temono una nuova crisi. Dall’altra parte, chi tifa solo per Shaila e ha sempre diffidato dei sentimenti di Lorenzo verso la ballerina di Striscia la Notizia, ha esultato per la sua reazione, considerandola una presa di coscienza: “Sei tu la vincitrice!”.