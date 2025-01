“Espulsione per Alfonso”. Scoppia un nuova caso al Grande Fratello. Sotto accusa da parte del pubblico è finito Alfonso D’Apice. Il 25enne napoletano è al centro delle polemiche per una frase pronunciata nei confronti di Chiara Cainelli, un’altra concorrente del reality show in onda su Canale 5. Il pubblico è letteralmente indignato per quanto si sente in una clip diventata subito virale sui social. E c’è chi sta chiedendo che produzione prenda il provvedimento più duro contro Alfonso.

Il caso è scoppiato subito dopo la fine della puntata andata in onda il 16 dicembre su Canale 5, non appena terminati il collegamento tra lo studio e la Casa. La scena incriminata è avvenuta in camera da letto, quando Alfonso e Chiara erano da soli. Successivamente, è intervenuto anche Javier Martinez. Tutto, però, ha origine da quanto successo durante la puntata.

Chiara era stata chiamata da Alfonso Signorini ad affrontare una prova particolare per incrementare il budget della spesa. Con gli occhi coperti da occhiali speciali a forma di cuore, la ragazza doveva riconoscere, tramite un bacio, i diversi concorrenti uomini della Casa. Tutti gli inquilini si sono limitati a un semplice bacio a stampo, tranne Alfonso. “No, ma questo è un limone!”, aveva esclamato Chiara, scostandolo. “Però l’ho riconosciuto: è Alfonso”, aveva aggiunto, tra le risate. “Vuoi ripetere il bacio nel caso fossi indecisa?” aveva scherzato Signorini. “No, no”, aveva tagliato corto Chiara. Alla fine, la ragazza ha superato la prova, conquistando l’approvazione degli inquilini, che grazie a lei avranno più cibo a disposizione durante la settimana.

Ma non era finita lì. Come detto, a fine puntata, D’Apice e Cainelli hanno avuto un confronto sull’episodio avvenuto in camera da letto. “Non ti facevo così timida. Cioè, una da Trento che va a ballare in tutte le discoteche è timida?” ha dichiarato Alfonso, rivolgendosi a Chiara. “Scusa, vuoi ripetere?” ha risposto lei infastidita. Alfonso ha quindi ripetuto la frase. “Cosa significa?” ha chiesto di nuovo Chiara, con tono indignato. “Che stai a contatto con le persone…” ha risposto D’Apice, cercando di chiarire che non c’era alcuna malizia nelle sue parole.

A quel punto è intervenuto Javier Martinez, spalleggiando l’amico con una battuta infelice: “Dai, un limoncello”. Chiara, visibilmente irritata, li ha fulminati entrambi con una risposta secca: “Bevitelo tu il limoncello”.

La clip ha suscitato un acceso dibattito sul web. “Sessismo allo stato puro! Brava per aver risposto a tono”, scrive un utente. “Viscido”, aggiunge un altro. Poi c’è chi chiede provvedimenti: “Lo dovrebbero mandare via con i calci”. Qualcuno ricorda perfino vicende passate di Alfonso, che è arrivato al Gf dopo aver partecipato a Temptation Island, accusato dalla sua ragazza dell’epoca di essere troppo geloso: “Ora fa l’uomo di mondo, ma non dimentichiamoci perché Federica lo ha portato a Temptation Island”.