Al Grande Fratello va in scena la “vendetta” di Javier Martinez su Shaila Gatta dopo la visita della mamma della ballerina nella Casa. L’ingresso della signora Lucia nella casa per un confronto urgente con la figlia ha avuto l’effetto di un vero e proprio ciclone. A distanza di giorni, dentro la casa non si parla d’altro. La donna ha spiazzato la figlia in diretta con un duro rimprovero.

“Siamo tutti con te, ti guardiamo sempre: tutta la famiglia, i parenti, gli amici ti sosteniamo. Però sono qui per dirti una cosa importante: in questo periodo non sei più la Shaila entrata qui a settembre, quella ragazza libera ed esuberante. Sei andata in Spagna e sei tornata un’altra persona, come un libro già letto anni fa…”.

“Sai tua madre perché è arrabbiata?” Grande Fratello, Javier punzecchia Shaila e Lorenzo

Poi, mamma Lucia ha criticato pesantemente Lorenzo Spolverato, il fotomodello milanese con cui l’ex velina ha iniziato un flirt all’interno della Casa: “Lorenzo non è una brava persona”, ha detto, insinuando che i sentimenti del ragazzo non siano sinceri ma dettati esclusivamente dal gioco: “È un giocatore accanito, proprio!”. La madre si è poi rifiutata di incontrare il possibile futuro genero.

Davanti alla reazione di mamma Lucia, sta gongolando ora Javier Martinez: “Tua madre era arrabbiata perché alla fine le piacevo io”, ha rinfacciato il pallavolista argentino alla ballerina. Come ricorderanno alcuni telespettatori, la mamma di Shaila aveva già fatto visita alla figlia nella casa del GF. Il reality era iniziato da poco e la ballerina stava iniziando a legare con Javier. In quella occasione, mamma Lucia fu ben felice di incontrare il “fidanzato” di Shaila: “Sì, mi piace Javier”, aveva poi risposto a domanda precisa di Alfonso Signorini sul giovane argentino.

Javier non ha dimenticato quell’incontro e, a distanza di tempo, ha voluto ricordarlo a Shaila. Lei ha riferito la frecciata che le ha mandato Javier alle altre inquiline, poco fa, mentre si trovavano a bordo piscina. La ballerina è apparsa divertita, ma infastidita: “Io gli ho detto: ‘Anche meno”. Che personaggio! Ma forse voleva solo sdrammatizzare”-

Pamela: la prima volta tua mamma ha conosciuto Javier

Shaila: Ieri mi ha fatto la battuta, era arrabbiata perchè preferiva me ⚰️

Pamela: ma chi Javi, noooo

Shaila: l'ha detto anche a Lorenzo… che personaggio, dai voleva sdrammatizzare#grandefratello pic.twitter.com/a7sEKMpozV — mullon3 (@mullon34) December 10, 2024

Meglio Javier o Lorenzo accanto a Shaila? Tra i due giovani, infatti, c’è un netto contrasto: il primo è introverso e riflessivo, mentre il secondo si distingue per la sua esuberanza e a volte per reazioni eccessive. Ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti. E anche il pubblico si è diviso.