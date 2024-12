Federica Petagna è stata la concorrente eliminata nell’ultima puntata del Grande Fratello. La sua uscita è stata un vero e proprio colpo di scena. L’ex volto di Temptation Island, infatti, a differenza di altri inquilini della Casa, godeva già di una certa popolarità tra il pubblico televisivo. Tuttavia, questo non è bastato a salvarla.

La giovane napoletana era finita in nomination con altri tre concorrenti e, alla fine, è risultata essere la meno votata, con un distacco netto. Basti pensare che ha ottenuto solo il 9% delle preferenze del pubblico, di gran lunga il peggior risultato tra i nominati. Ecco un riepilogo dei nomi e delle percentuali: Luca Calvani 49%, Amanda Lecciso 24%, Stefano Tediosi 18%.

Per Federica, una vera e propria beffa, soprattutto considerando che nella casa sono rimasti i suoi “due uomini”: il suo ex Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, il tentatore conosciuto a Temptation Island con cui Federica aveva iniziato una relazione. Entrambi erano entrati dopo Federica per ricomporre il triangolo di TI, ma poi le cose durante il gioco sono andate diversamente, visto che Alfonso ha spostato la sua attenzione verso Mariavittoria Minghetti.

Appena uscita dalla casa, Federica era apparsa delusa ma comunque sorridente:

“Il mio percorso è terminato. Mi dispiace, avevo ancora tanto da dare, però va bene così. Ho capito comunque tante cose e ho acquisito delle consapevolezze. Mi è servito tanto”. Tuttavia, in queste ore stanno emergendo ricostruzioni diverse sulla sua eliminazione. Pare infatti che Federica non abbia preso per nulla bene l’uscita. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Deianira ha ricevuto una segnalazione da persone vicine alla ormai ex gieffina. “Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava assolutamente di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che, dopo tutta questa esperienza, Alfonso sia ancora lì grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale!”.

Oltre a queste indiscrezioni, stanno facendo discutere due gesti compiuti da Federica sui social. Secondo il sito di gossip Isa e Chia, la giovane avrebbe smesso di seguire su Instagram due sue ex compagne di Temptation Island: Millie Moi e Titty Scialò. Quest’ultima, in particolare, è la cugina di Antonio Fico, uno dei ragazzi con cui Federica avrebbe avuto un flirt nel periodo tra Temptation Island e il Grande Fratello.

Antonio Fico era addirittura entrato nella Casa per rivelare a tutti il loro presunto legame, ma Federica aveva negato tutto, portando Alfonso a cacciarlo in malo modo. Dopo il confronto in puntata, Titty era intervenuta sui social con un enigmatico:

“Se parlo io…”, lasciando intendere che l’amica non stesse raccontando tutta la verità.