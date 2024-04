Usciti insieme dal Grande Fratello sarebbero ad un passo dall’addio. A lanciare l’indiscrezione è stata, in una storia, Amedeo Venza che racconta di una certa stanchezza nella coppia e di una confessione che lui avrebbe fatto ad un amico. Intanto, sempre nelle ore scorse, è arrivata la notizia della frattura definitiva tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. È spuntato infatti un like che è impossibile ignorare. Tutto è nato quando Garibaldi ha smentito Anita dicendo che in realtà non si sentono da settimane, al contrario di quanto dice lei.

Anita avrebbe rispedito le accuse al mittente mettendo, di fatto, fine all’amicizia con Garibaldi. Intanto qualcosa non sembra andare per il verso giusto per una coppia. Scrive l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Coppia del GF, lui si è lamentato con un amico perché ora che la conosce bene ha capito che tanti aspetti del suo carattere non le piacciono. Inoltre si è lamentato di dover pagare sempre”.





Grande Fratello, una coppia nata nel reality sarebbe in crisi

Togliendo Letizia e Paolo che sembrano andare d’amore e d’accordo, così come Perla e Mirko, i potenziali volti dietro questa segnalazione (tutta da confermare) potrebbero essere proprio Anita e Alessio (ma non esiste certezza alcuna, va precisato). Sarà vero? Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Certo è che non è la prima volta che si parla di maretta tra loro due. Sembra infatti che qualche screzio ci sia già stato, non è chiaro di che natura o legato a cosa, ma la verità non tarderà ad uscire fuori.

Intanto, tra tante liti, c’è chi sta vivendo un bel momento: si tratta di Perla Vatiero. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, la giovane campana si è raccontata: “Sono cambiate tante cose”, ha ammesso in un’intervista recente in cui parla di come la sua vita abbia preso una direzione inaspettata.

“Ora le persone per strada mi fermano, dicono di stimarmi…ma la stima delle persone nei miei confronti non deriva solo dalla mia storia con Mirko. Certo, alcune mi confidano che, seguendoci, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio. Altre, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. Ne sono fiera, felice”, ha spiegato ancora.