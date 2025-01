La puntata di ieri del Grande Fratello non ha risparmiato colpi di scena, eppure Signorini e compagnia non sono riusciti a convincere il pubblico. La puntata è stata vista da 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8% Su Rai1 spazio alla seconda puntata dell’ottava stagione di Un Passo dal cielo, con Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi. I due episodi sono stati visti da 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Una debacle per Signorini? Che sia colpa dell’addio di Helena? Sono in molti a crederlo. Helena che ieri è stata comunque in studio. La modella brasiliana si è scagliata contro Lorenzo: “Dici le bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre giocato con me, poco fa eravamo vicini quando”.





E ancora: “Tu racconti tante bugie solo per convenienza, cerchi di manipolare tutta la casa, adesso con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che hai fatto con me. Tu ami soltanto te stesso, sei cattivo, stai facendo una cosa cattiva. Sei falso, dici che mi porti nel cuore, tu sai che io volevo spensieratezza, sai come sono entrata qui con leggerezza”.

Lorenzo aveva risposto a tono: “Con te è sempre così, non ascolti. Possiamo passare alle prove? Dimmi le prove che garantiscono che io sia cattivo, brutta persona e manipolatore. Tu non riesci a pensare a te stessa e vedi cosa c’è in me. E assurda”.

Lorenzo che ha ricevuto poco fa una sorpresa insieme a Shaila, Mariavittoria, Tommaso e Jessica ha ricevuto un aereo di gruppo da parte dei fan, pronti a fare il tifo per loro. Emozionati per questo inaspettato regalo, i quattro ragazzi raggiungono il centro del giardino e, con lo sguardo rivolto verso l’alto, salutano tutti i mittenti del messaggio: “Siete pazzeschi, grazie. È bellissimo” affermano a gran voce. Ma non è tutto: approfittano del momento per mandare un abbraccio anche a Jessica: “Jessica, ti amiamo”.