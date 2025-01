Una pessima notizia ha raggiunto il Grande Fratello e Alfonso Signorini nella mattinata di venerdì 17 gennaio, poche ore dopo la puntata in diretta. Una situazione che si temeva alla vigilia e che purtroppo ha rispettato le previsioni. Per il reality show è probabilmente il momento più difficile di sempre, quindi sembrerebbe essere sempre più vicina la fine.

Signorini non è in grado di dare la sterzata decisa al Grande Fratello e ora i vertici di Mediaset potrebbero perdere del tutto la pazienza. Andare avanti in questo modo diventa improduttivo, ecco dunque uscire fuori una news preoccupante per coloro che comunque seguono il programma.

Grande Fratello, brutta notizia per Signorini: “Così si chiude”

I risultati sugli ascolti televisivi, diramati nelle scorse ore, stanno mettendo nei guai il Grande Fratello. I dati sono decisamente negativi, paragonati soprattutto a Rai 1 che ha surclassato il reality show grazie a Un Passo dal Cielo 8. Sul primo canale della tv pubblica sono rimasti incollati ben 4 milioni e 101mila telespettatori con share del 22,6%.

Malissimo invece il GF, che non ha raggiunto nemmeno i 2 milioni accontentandosi di 1 milione e 944mila telespettatori e share del 14,8%. Dunque, in rete c’è chi ha commentato negativamente immaginando la chiusura del programma: “Con questo calo il Grande Fratello, un tempo fenomeno di successo, sembra ormai in declino completo. Forse è giunto il momento di chiuderlo definitivamente“.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale sull’ultima puntata del Grande Fratello, ma Pier Silvio Berlusconi potrebbe decidere di chiuderlo prima del previsto visto il flop continuo.