Potrebbe esserci a breve uno dei momenti più importanti per il Grande Fratello e anche per Amanda. La concorrente starebbe per vivere un incontro emozionante e che potrebbe darle lo slancio giusto per affrontare al meglio le prossime settimane. La proposta è arrivata, dunque ora spetta solamente ad Alfonso Signorini certificare il tutto con la sua firma.

C’è tanta voglia da parte di questa famosa di rivedere Amanda. E il Grande Fratello rappresenta un’occasione fondamentale, visto che la Lecciso ha anche trascorso alcuni momenti non esaltanti dopo l’eliminazione di Helena. Non sono mancate le lacrime e c’è stato un grande sconforto, ma ora questa persona potrebbe ridarle subito il sorriso.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Amanda: “Entra proprio lei”

Tag24 ha deciso di intervistare questa parente famosa di Amanda. Soffermandosi sul Grande Fratello, ha inizialmente detto: “Ho sempre seguito il Grande Fratello, ma per ovvi motivi mai come questa edizione. Penso che ci siano e ci siano stati personaggi molto interessanti e che ognuno abbia la propria storia da raccontare. Cosa direi a Shaila? Le direi che sosterrò sempre mia zia e se dicono qualcosa contro di lei è come se lo stessero facendo a me, rifarei i video mille volte”.

A raggiungere Amanda sarebbe la nipote Jasmine Carrisi, che ha confermato le indiscrezioni: “Se mi piacerebbe entrare? Assolutamente sì, a trovare mia zia. Anche come concorrente credo che sia una esperienza molto utile e importante, ma non so se ne avrei il coraggio”. Stando a Blogtivvu, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe anche confrontarsi con Shaila.

In una delle prossime puntate in diretta potremmo quindi vedere Jasmine fare il suo ingresso in casa per riabbracciare l’adorata zia Amanda, che piangerebbe per la gioia.