Ieri, nella casa del Grande Fratello, è andato in onda il tanto atteso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La prima era stata eliminata lunedì tra le polemiche, l’altra aveva deciso di lasciare convinta di non aver avuto un equo trattamento rispetto proprio ad Helena. Nel confronto si è inserita anche Beatrice Luzzi che ha usato parole molto due per entrambe.

L’opinionista ha contestato l’atteggiamento delle due ex coinquiline. Parlando della loro lite ha detto: “Io per non fare dire ai miei figli quelle parole là sto dalla mattina alla sera a polemizzare. Voi nel giro di cinque minuti avete atterrato la possibilità alle famiglie di educare i figli, avete dato un esempio pessimo”.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Jessica e Helena

Quindi ha spiegato come la loro uscita sia stata di gran danno: “Avete fatto un danno mostruoso al programma senza di voi lì dentro. Noi tutto non volevamo che voi usciste, ma come si fa a pensare alla casa senza voi lì dentro?”. Anche Signorini ha detto la sua: “Nonostante queste scene costruttive non credo proprio che potrà mai finire a tarallucci e vino tra Jessica ed Helena perchè sono due donne profondamente diverse”.

Helena aveva usato parole sprezzanti anche per Lorenzo: “La passione se c’è stata è finita velocemente, l’unica cosa che è rimasta è il mio buon cuore nel vedere il lato buono di Lorenzo. In questo percorso lui per me è stato importante, quando diamo importanza alle cose reagiamo in questo modo, lo abbiamo detto all’inizio del programma, l’amore vince su tutto, senza etichettarlo e io mi sono dedicata a lui”.

“Io non ho giocato con Helena, ho condiviso con lei tutto quello che mi andava di fare, non ero innamorato e non lo sono mai stato. Ma poi quando io mi sono accorto che il sentimento era forte, hai sempre avuto un atteggiamento altalenante, dal momento che hai iniziato a provocarmi. Dov’è il tuo cuore con me? Dov’è? Non c’è”.