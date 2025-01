L’avventura di Luca Calvani nella casa del Grande Fratello non è ancora finita, la rivelazione arriva da insider della produzione. Meno di un giorno fa Calvani aveva salutato tutti. Quasi avvertisse l’eliminazione, prima dell’annuncio di Signorini aveva detto: “Avevo tanti dubbi se entrare nella Casa, mi sono fatto convincere un po’. Conoscervi, spronarvi, mettermi in gioco e mettere me stesso in discussione è stato incredibile”.

E ancora: “Ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa, chi più, chi meno, e spero di aver lasciato un buon ricordo di me. Grazie a tutti.” Il giudizio del pubblico era stato senza appello, Luca aveva ottenuto appena l’8% delle preferenze.





Grande Fratello, Luca Calvani tornerà nella casa per un confronto

Contro il 26% di Lorenzo, il 21% di Shaila, il 18% di Stefania, il 14% di Iago ed il 13% di Amanda. Le sue prime parole una volta fuori erano state: “Sono uscito al momento giusto, tra cinque giorni è il compleanno di mia figlia. Credo che in un reality ci sia un arco narrativo personale, ad un certo punto, senti di aver detto tutto. Mi sono spesso domandato in confessionale cosa altro potessi dire, perché mi sembrava di ripetere le stesse dinamiche”.

Quindi concludeva: “Ho cercato sempre di dare consigli a questi ragazzi, perché è importante ciò che accade fuori, quando il reality finisce.” E per Luca il reality continuerà almeno per un’altra puntata. Le anticipazioni, rivelano che tornerà per un confronto: togliersi qualche sassolino dalle scarpe e pareggiare i conti in sospeso con alcuni dei suoi compagni di gioco.

Tra questi Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con i quali non c’è mai stato un buon feeling.

Non appena si è diffusa la notizia il pubblico si è esaltato: “Finalmente una bella notizia. Dai Luca, entra e mettili tutti al posto loro: in confronto a te sono niente”.