Le ultime ore nella casa del Grande Fratello sono stata particolarmente intense. Fuori, sui social, si è scatenata una vera e propria tempesta su Giglio e Javier. In un video che lo ritraeva si vedevano in due interrogarsi su Zeudi, Giglio in particolare sembrava sbeffeggiare la bisessualità di Zeudi tirando in ballo addirittura Adamo ed Eva. Dopo quelle parole, apriti cielo. I commenti avevano letteralmente intasato i social, a cominciare da X.

“Quello che sembrava più normale e più simpatico, ha fatto il commento più omofobo che esista”. “Prima o poi doveva arrivare anche la frase omofoba, complimenti”. “Mandate immediatamente questo video domani sera in puntata. È una vergogna sentire ancora questi discorsi”, alcuni dei commenti più carini. A prendere le parti di Giglio sono stati i suoi fan.





Grande Fratello, dopo la polemica un video scagiona Giglio

“Era una battuta, lui poi si è girato verso la telecamera e si è scusato immediatamente dicendo che ovviamente stava scherzando”. “Comunque siamo arrivati a livelli assurdi. Lui ha fatto una battuta e voi urlate all’omofobia! Vi meritate la gente che vi prende in giro!”. “Ste lesbiche sono una palla al piede fanno una rivolta per una battuta mamma mia che pesantezza. E menomale che subito dopo lui ha detto “sto scherzando ovviamente”.

E così è stato. Poco dopo, però, è emerso che il discorso di Giglio è andato avanti con una precisazione che i fan zelena hanno omesso. “Donna e donna è stupendo, uomo e uomo è stupendo, era una battuta e lo sottoscrivo”, ha aggiunto il parrucchiere guardando la telecamera che aveva davanti in quel momento. “Esatto”, ha specificato Javier che era lì in quel frangente. Insomma, adesso ci saranno conseguenze e qualcuno dovrà chiedere scusa.

🔴 Dure critiche contro una frase di Luca Giglioli ma il video non tagliato assume un significato completamente diverso: "Adamo ed Eva erano uomo e donna, mi sono sempre detto questo nelle mie relazioni. Poi donna e donna è stupendo e uomo e uomo è stupendo."#GrandeFratello pic.twitter.com/uCfMAIi5oS — GF NEWS (@GF_news_) January 27, 2025

“Dure critiche a Giglio per una frase ma il video non tagliato assume un significato completamente diverso”, si legge su X a poche ore da un nuovo prime time del Grande Fratello.“Per me si è accorto che lo stavano riprendendo e ha messo una toppa”, hanno scritto alcuni utenti di X su quello che è successo nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello