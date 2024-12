Grande Fratello, quale sarà il destino dei “tuguriati”? I concorrenti del reality show di Canale 5 continuano a vivere divisi in due gruppi separati. Una parte di loro è stata costretta a trasferirsi nella zona più sfortunata e povera della casa, con un budget per la spesa ridotto all’osso e nessun comfort. Si tratta di Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi, Alfonso D’Apice, Stefano Tediosi e Mariavittoria Minghetti.

Il Grande Fratello “concederà” loro un’altra settimana nel tugurio, oppure potranno riabbracciare i loro amici e compagni di avventura? La permanenza al di là dell’oblò che divide i due settori della casa è stata segnata da alcuni eventi significativi. Innanzitutto, ci sono state accese e inaspettate discussioni tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi. Chi invece si aspettava litigi tra Stefano e Alfonso, divisi dall’interesse per Federica Petagna, è rimasto deluso: tra i due rivali in amore è nata una bella amicizia. Nel frattempo, Mariavittoria ha avuto modo di riflettere sul suo rapporto con Tommaso Bruschi che l’attende dall’altra parte.

Leggi anche: “Bella fregatura”. Ballando con le stelle, beffa per Bianca Guaccero dopo l’uscita di Mariotto





“Che schifo, ma come si fa”. Grande Fratello, il concorrente beccato a fare certe cose in cucina

Intanto, a far discutere è stato un gesto recente di Lorenzo Spolverato, ripreso dalle telecamere nella cucina del tugurio. Il concorrente è stato sorpreso mentre si lavava i denti nel lavandino della cucina, a pochi passi dalla tavola dove Stefano Tediosi stava mangiando. La scena non è passata inosservata ai telespettatori del reality, che hanno immediatamente commentato sui social.

“Ma non c’è un bagno nel tugurio? Lui si lava, sputa e soffia il naso nel lavandino dove si lavano i piatti? Che schifo!”, ha scritto un utente su X. Un altro commentatore esclama: “Che maleducato!”.

Non è la prima volta che Lorenzo si rende protagonista di comportamenti poco eleganti sempre all’interno del tugurio. In un’altra occasione, è stato visto seduto con i piedi sul tavolo. Anche allora i telespettatori non gli hanno perdonato l’atteggiamento: “Lorenzo in tugurio con i piedi sul tavolo… pazzesco! Sembra comodamente sul divano! Ahahah, cafone in tutto”.

Ma non c’è il bagno in tugurio che lui si lava,sputa,e soffia il naso nel lavandino dove si lavano i piatti? Che schifo#GrandeFratello pic.twitter.com/GauhS84Htu — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢 (@NatasciaE30) December 1, 2024

Un altro commento si domanda: “Ma a casa loro si comportano allo stesso modo?”. E c’è chi si chiede: “Ma dove li trovano questi concorrenti? Come fanno le selezioni?”. Alcuni spettatori invocano un richiamo da parte della produzione affinché venga rispettato il regolamento della convivenza.