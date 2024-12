Guillermo Mariotto inguaia Bianca Guaccero. La decisione dello stilista di abbandonare la giuria di Ballando con le Stelle rischia di avere conseguenze pesanti per la concorrente, che sulla pista del programma di Rai Uno (e, sembra, anche nella vita) fa coppia con il maestro Giovanni Pernice. Alcuni telespettatori infatti hanno notato un dettaglio a cui, inizialmente, nessuno aveva dato peso, ma che ora potrebbe influire negativamente sul prosieguo della gara per Bianca.

Per capire cosa stia accadendo, bisogna tornare alla semifinale andata in onda il 30 novembre. La serata si era conclusa con la seguente classifica: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca primi con 62 punti; Tommaso Marini e Sophia Berto a 60 punti; Federica Nargi e Luca Favilla con 39 punti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 38 punti; Anna Lou Castoldi e Nikia Perrotti a 36 punti; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 34 punti. Dulcis in fundo, c’è stato il ripescaggio di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Leggi anche: “Espulsione anche per Shaila”. Grande Fratello: non uno, due provvedimenti. Pubblico determinato





Ballando con le stelle, beffa per Bianca Guaccero dopo l’uscita di Mariotto

Nonostante il quarto posto dell’ultima puntata, secondo l’opinione di molti, Bianca e Giovanni sono i grandi favoriti per la vittoria, anche se finora la giuria non li ha premiati a dovere. Mariotto, in particolare, non è stato mai generoso con i suoi voti. Tuttavia, nell’ultima puntata, qualcosa è cambiato: lo stilista infatti haalzato la paletta con il numero “9”.

Il problema è che, con l’uscita di Mariotto, tutto cambia. Milly Carlucci si è trovata costretta a prendere una decisione straordinaria per garantire l’equilibrio della competizione. Dopo l’abbandono improvviso del giudice, la conduttrice ha deciso di annullare i voti espressi da Mariotto, al fine di evitare disparità nei punteggi e possibili polemiche tra i concorrenti.

La decisione della Carlucci non è passata inosservata e ha inevitabilmente creato scompiglio nello studio. Senza il “9” di Mariotto, però, Bianca Guaccero rischia di scivolare ancora più in fondo alla classifica: una vera e propria beffa. Tuttavia, nulla è ancora deciso. Resta da capire come Milly Carlucci intenderà risolvere la questione.