Dopo il Grande Fratello a Verissimo. A meno di una settimana dall’ultima puntata del reality di Alfonso Signorini, Helena Prestes è tornata in tv su Canale 5: è stata la prima finalista ospite di Silvia Toffanin. La seconda classificata (ha vinto Jessica Morlacchi, ndr) ha parlato dei sei mesi passati nella casa ma anche del suo passato difficile e soprattutto di Javier Martinez.

“Ora sono molto grata, ho trovato anche l’amore, Javier è il mio sorriso quotidiano. Lo è stato nella casa e lo è ora. Io non posso fare a meno che amarlo. Lui è leale, determinato e mi sento protetta, inoltre mi fa anche ridere. Da quanto non lo sento? Da cinque minuti. Prima di entrare eravamo al telefono”, ha ammesso.

Leggi anche: “Coccige rotto con un calcio”. Helena Prestes, choc dopo il Grande Fratello: il racconto a Verissimo





Helena e Javier, si festeggia

Ed ecco che a sorpresa Javier è entrato in studio, speso bellissime parole per la sua fidanzata e parlato anche di figli. “Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe“.

Helena ha invece confessato che già mesi prima della nascita della loro storia al Grande Fratello aveva voglia di baciarlo. Ma “non avevo il coraggio. Non volevo fare il primo passo e poi l’ho fatto”. “Avere dei figli? Piacerebbe tanto anche a me, ne abbiamo parlato al GF, è stata una domanda che ci siamo fatti”.

In attesa di progetti più concreti come quello di metter su famiglia, la coppia può festeggiare un importante traguardo: due mesi insieme. Lo ha ricordato ai più scettici il pallavolista su Instagram: “Qualcuno ha detto due mesi?”, ha scritto sotto una bella foto con Helena. Sono sempre più innamorati e uniti, i fan degli Helevier non possono che fare il tifo per questa coppia.