Helena Prestes, la modella brasiliana che ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello, dove è arrivata seconda dietro Jessica Morlacchi, è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita dopo l’esperienza nel reality. Durante l’intervista, Helena ha aperto il suo cuore, parlando della sua difficile infanzia. “La mia infanzia non è stata facile, c’era disordine, non c’era amore. Ho imparato a sopravvivere da sola e sono andata via per andare a lavorare. Ho iniziato come giocatrice di basket, poi ho fatto la modella perché guadagnavo di più e volevo aiutare mia mamma”.

“A 7 anni papà è andato via di casa, aveva problemi di alcol e droghe, era molto violento con la mamma. Non ricordo di mio papà calmo, lui con noi era sempre molto agitato e violento verbalmente, ci urlava sempre. Ho provato a perdonarlo, ma il dispiacere rimane”. Helena ha poi parlato del suo rapporto con Javier Martinez, ma anche di una dolorosa relazione passata che l’ha segnata profondamente.

Helena Prestes a Verissimo: “Coccige rotto con un calcio”

Ha raccontato infatti di aver vissuto una storia tossica e di essere stata vittima di violenza fisica da parte di un ex compagno. “Ho sofferto molto per amore nella mia vita. Anche l’ultima separazione mi ha ferita, perché avevo grandi aspettative. Poi ho avuto un ex che è stato un po’ violento. Mi ha rotto anche il coccige. Mi ha detto un forte calcio. Prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week. Non l’ho denunciato. Però l’ho lasciato dopo aver capito. Dayane Mello mi ha aiutata tanto, è venuta a casa mia un giorno e mi ha vista molto male. Lei è molto empatica. È venuta e ha detto, ‘tu non stai bene devi fare qualcosa’. E io non riuscivo a raccontarlo a nessuno”.

Helena ha poi rivelato quanto le fosse stata vicina l’amica Dayane, che l’ha supportata nei momenti più difficili: “Con Dayane c’è un grande rapporto, la conosco da quando eravamo ragazzine. Quel giorno è venuta ha visto che non stavo bene e mi ha detto ‘ma cosa stai facendo? Dov’è la ragazza che ho conosciuto? Come mai permetti tutto questo?’. E ho visto che quel rapporto non mi faceva bene e l’ho lasciato”.

L’ex gieffina ha poi proseguito raccontando un altro capitolo della sua vita, legato alla sua esperienza professionale all’estero. “Sono andata in Turchia a lavorare e siamo rimaste bloccate durante la pandemia. È stato un caso, quindi tre mesi sono rimasta lì ferma. E poi quando sono tornata l’ho lasciato. Da quel giorno io non l’ho più rivisto. Io non sono andata in ospedale perché sono andata a Londra a lavorare e non riuscivo nemmeno a sedermi in aereo. Dovevo stare in piedi. Però dovevo lavorare. Quindi ho camminato con dolore, ho fatto le sfilate con dolore. Adesso sorrido e racconto quello che mi è successo con più serenità perché ho superato tutto quello che mi è successo”, ha concluso Helena.