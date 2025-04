Helena e Javier, anche a Grande Fratello finito la coppia nata dentro la casa fa parlare e sognare i fan. Hanno sempre detto di avere grandi progetti e ora che l’esperienza al reality show di Canale 5 è giunta al termine ogni foto, storia Instagram e notizia fa saltare sulla sedia gli Helevier. Si sono già fatti vedere insieme e si sa anche che saranno a Verissimo per raccontare del loro amore ma ora arriva una doccia fredda.

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce di una possibile partecipazione di due coppie del Grande Fratello a The Couple 2025, il programma in partenza condotto da Ilary Blasi. Poco dopo, il gossip è stato smentito, ma ha continuato a circolare con insistenza il rumor sulla presenza di Shaila e Lorenzo, che si sono lasciati proprio durante la finale. E non solo.

Helena e Javier dopo il GF, la notizia

Vedremo Helena e Javier insieme anche nel nuovo reality di Ilary Blasi? No, a quanto pare. La modella brasiliana avrebbe negato qualsiasi indiscrezione ad alcuni suoi fan ora anche Davide Maggio ha smentito la partecipazione dei due su X.

Niente da fare dunque. Magati ci saranno altri impegni ma gli Helevier non saranno ancora su Canale 5 la prossima settimana. Ci sono invece ancora dubbi sulla presenza di Shaila e Lorenzo. Sempre il giornalista ha infatti risposto con un “Non lo so ancora”, alimentando così le speranze dei fan dell’ex coppia.

Helena e Javier saranno a The Couple? — 𝚋𝚎𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚎 (@jughel_) April 2, 2025

Sul cast di The Couple in effetti si hanno ancora poche notizie. Fino ad ora, l’unica coppia confermata perché annunciata a Mattino Cinque è quella formata da Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato Pierangelo Greco. Ma dovrebbe esserci anche Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen e padre di sua figlia Luna Marì.