Grande Fratello, schiaffo di Beatrice Luzzi a Grecia. Mentre stava cucinando l’attrice ci è andata giù pesante. E il pubblico si scatena. In attesa della puntata di stasera, 28 febbraio, Beatrice si gode il traguardo ottenuto pochi giorni fa. Il pubblico, per chi non lo sapesse, l’ha eletta prima finalista. Nel corso della puntata di lunedì 26, oltre a prendersi l’immunità dalle nomination, aveva avuto un confronto con Maddaloni nel post serata e parlato del suo rapporto con Garibaldi.

>>“Tua moglie e i tuoi figli…”. Orrore sulla sua famiglia, la furia di Fedez e viene fuori tutto: cosa sta succedendo

Spiegando che le cose tra loro non sono quelle di prime. Giuseppe aveva detto: “Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c’è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all’altro. Dentro di me c’è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme”.





Grande Fratello, schiaffo di Beatrice Luzzi a Grecia

La diretta interessata ha così risposto: “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura”. Stasera è possibile ci sarà un nuovo confronto.

E non sarà il solo, probabilmente, per Beatrice. Signorini, di sicuro, manderà in onda la clip in cui si vede lei ai fornelli e dice: “Io le faccio piccanti, me ne strafrego di Grace”. Parole che non sono passate sotto silenzio, con il pubblico che si è spaccato. “Quella accattona di Grace si e fatta la pasta integrale perché a lei quella con gli spinaci manda in bagno”.

Bea: " le faccio piccanti me ne strafrego di grace"

E SE ME LO CHIEDETE,LA LUZZI BASTARDONA

È LA MIA MERDA 🔥#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/p2ilKYfQeh — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) February 28, 2024

E Ancora: “Poi però se ne è tirata giù una bella ciotola, l’ha coperta con un piatto e se l’ è messa via”, scrive un fan della Luzzi. Ma c’è anche chi le dà contro: “E questa sarebbe la vostra eroina? Aprite gli occhi perché da quello che dice non mi sembra poi così buona”.