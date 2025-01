Dentro la casa del Grande Fratello la tensione è ormai palpabile, ma fuori non è da meno. Dai fan di Helena è arrivata la richiesta di denunciare tutto alla polizia, o agli organi competenti, dopo la comparsa di un post sui social. Che cosa è successo? Pare che ieri sera sia comparso un post su X in cui qualcuno avrebbe linkato un profilo Paypal dicendo di donare dei soldi per comprare una casa alla modella brasiliana.

>>“Non può averlo fatto davvero”. C’è posta per te, Annalisa si commuove per la storia di Melania. Il regalo da lacrime per i genitori

Gli screenshot hanno fatto il giro della rete ed i fan di Helena sono intervenuti dicendo nessuno di loro ha mai chiesto un centesimo ed ha invitato tutti i follower della Prestes a denunciare: “Comunicato Ufficiale: Helena Prestes e il suo team non chiedono mai denaro. Qualsiasi richiesta a suo nome è falsa e fatta da truffatori. Non credete a questi raggiri e denunciate. Team Helena Prestes”.





Grande Fratello, allarme dei fan di Helena su messaggi truffa

Anche la sorella di Helena ha rotto il silenzio su questo fattaccio e su Instagram ha chiesto ai fan di segnalare tutto alle piattaforme social e alle autorità: “Ci teniamo a precisare che Helena e il suo team ufficiale non chiedono denaro in nessuna circostanza, attraverso nessun mezzo o piattaforma. Vi informiamo che qualsiasi richiesta di denaro a nome di Helena è falsa e realizzata da persone in malafede”.

“Queste azioni non hanno alcun legame con lei o con il suo team ufficiale. E vi invitiamo a fare attenzione e a non cadere in questa truffa. In caso di attività sospette, segnalatele immediatamente alla piattaforma o alle autorità competenti. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto”.

Helena, poche ore prima, era stata attaccata sui social una telespettatrice del GF aveva criticato pesantemente il prgramma, spiegando cosa è successo in queste ultime ore: “Questo Grande Fratello è uno schifo, durante l’allenamento Givova Javier e Helena forse parlavano tra di loro e subito li hanno richiamati in confessionale. Ma lasciateli stare questi ragazzi”.