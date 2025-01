Annalisa a C’è Posta per Te, il dettaglio non sfugge al pubblico. Ospite speciale della puntata di ieri, sabato 25 gennaio, la cantante è stata il pezzo forte della serata. Amatissima e seguitissima da milioni di fan l’artista ha rappresentato il regalo che due amiche, Alessandra e Marica, hanno voluto fare ad Alberto e Laura, genitori di Melania morta a 23 anni in un incidente stradale.

Proprio quest’ultima era una grande fan di Annalisa che nell’occasione ha potuto incontrare di nuovo Maria De Filippi, che l’aveva lanciata ad Amici. La conduttrice si è detta molto orgogliosa dei successi della cantante. I telespettatori sono stati felicissimi della sua presenza, anche se non sono mancate critiche e lamentele per un dettaglio che non è passato inosservato.

Le critiche per la scelta della produzione e il gesto di Alberto

Molti si sono lamentati per il fatto che i calciatori invitati nel programma siano sempre gli ultimi ad uscire. Anche stavolta Alvaro Morata si è presentato molto tardi, intorno alla mezzanotte: “Quest’anno i calciatori tutti sparati a mezzanotte” ha scritto un utente. “Ma no speravo di vedere Alvaro! Io fino a mezzanotte non reggo mai. Speriamo almeno facciano cantare Annalisa a sto punto” commenta un’altra.

Non sono mancati, poi, i momenti di commozione pura. Ad un certo punto il papà di Melania, Alberto, ha baciato sulla fronte una delle bambine presenti in studio per rappresentare la storia della figlia, scoppiando poi a piangere. A molti utenti è sembrato proprio che l’uomo stesse baciando la figlia: “Il papà quel bacio sulla fronte l’ha dato a sua figlia 💔” ha scritto una spettatrice.

ad ogni entrata delle bambine il papà non ha mai distolto lo sguardo e si emozionava sempre di più, questo bacio in fronte lui l’ha dato alla sua bambina 💔#cepostaperte — ᴀɴᴛᴏ – in my mezzanottini era (@_maspace) January 25, 2025

Annalisa ha quindi invitato le amiche, i genitori e il fratello di Melania al suo prossimo concerto, ma in tantissimi si sono emozionati per quel gesto del padre: “Il bacio sulla fronte dato a quella bimba e il modo in cui lei gli ha sorriso sto piangendo fiumi. Il dolore dietro quel bacio mi è arrivato dritto al cuore. Un padre che non può baciare più la sua bambina” ha scritto un utente. Senza dubbio è stato uno dei momenti più toccanti dell’intera puntata.

