Se n’era parlato già diversi mesi fa, ma adesso siamo praticamente quasi all’ufficialità. La Rai ha preso una decisione su Milly Carlucci e non è sicuramente del tutto positiva. I telespettatori non potranno più vedere la sua trasmissione, nonostante c’era una fetta di pubblico pronta a seguirla nuovamente. Una vera e propria botta per lei, ridimensionata da un’altra scelta arrivata dai vertici.

La Rai non ha ancora diramato il comunicato definitivo, ma sappiamo che ormai la decisione su Milly Carlucci sia cosa fatta. Lei sta garantendo degli ascolti buoni con Ballando con le stelle, ma anche se la situazione sta andando bene, da viale Mazzini avrebbero partorito qualcosa di inaspettato. E che cambierà di molto il futuro lavorativo della nota conduttrice.

Rai, la decisione inaspettata su Milly Carlucci

A dare in anteprima la notizia su ciò che starebbe accadendo negli ambienti Rai, con la decisione su Milly Carlucci pronta ad essere annunciata in via ufficiale, è stato il sito DavideMaggio.it. Lei si sta concentrando sulla fase conclusiva di Ballando con le stelle, infatti prima di Natale scopriremo il nome del vincitore dell’attuale edizione. Poi l’anno prossimo sarà diverso rispetto a quanto successo in passato.

Si è saputo che non dovrebbe essere confermata la nuova edizione de Il cantante mascherato, che non sarà trasmessa nel 2024, come rivelato da Dagospia, a causa di ascolti tv non entusiasmanti. Poi DavideMaggio ha fornito ulteriori notizie in tal senso, infatti Milly avrebbe comunque espresso la sua volontà di fare comunque altro. E dalla Rai avrebbero accettato questa richiesta.

Carlucci dovrebbe presentare un nuovo programma proprio l’anno prossimo, ma non ci sono ancora dettagli importanti in merito. Non dovrebbe restare ferma, nonostante la cancellazione de Il cantante mascherato.