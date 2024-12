“Ma che sei matto?”. Grande fratello, Giglio colpisce Enzo Paolo Turchi e in casa cala il gelo. È successo tutto in un istante e di certo il ragazzo non voleva da re del male al noto ballerino e coreografo, tuttavia c’è riuscito lo stesso. Ma andiamo con ordine. Enzo Paolo Turchi, nato a Napoli il 19 luglio 1949, è un nome che evoca immediatamente il mondo della danza e della televisione italiana. Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, Turchi ha saputo reinventarsi più volte, passando da ballerino e coreografo a personaggio televisivo di spicco. La sua recente partecipazione alla diciottesima edizione del Grande Fratello, iniziata il 16 settembre 2024, ha riacceso l’interesse del pubblico nei suoi confronti.

L’ingresso di Turchi nella Casa del Grande Fratello è stato accolto con entusiasmo. Sebbene non fosse accompagnato dalla moglie Carmen Russo, anch’essa una celebrità nel panorama televisivo italiano, Turchi ha portato con sé la sua personalità vivace e il suo bagaglio di esperienze. Insieme ad altri concorrenti noti come Giglio e Jessica Morlacchi, ha dato vita a dinamiche interessanti all’interno della Casa, dove il confronto tra diverse generazioni di celebrità ha creato momenti di grande intrattenimento.





“Ma che sei matto?”. Grande fratello, Giglio colpisce Enzo Paolo

Tuttavia, la partecipazione di Enzo Paolo Turchi al reality non è stata priva di difficoltà. Dopo alcune settimane, è stato costretto a lasciare la Casa per motivi di salute. In un’intervista, Turchi ha rivelato che la produzione lo ha incoraggiato a ritirarsi, sottolineando che le sue condizioni fisiche si erano deteriorate. Questa decisione è stata presa in considerazione del suo benessere e della necessità di mantenere un ambiente sano per tutti i concorrenti.

Recentemente, Turchi ha fatto un ritorno nella Casa del Grande Fratello per sorprendere gli inquilini con una nuova voglia di partecipare al reality. Questo evento ha messo in evidenza non solo il suo talento come coreografo ma anche il suo desiderio di continuare a essere parte attiva del mondo dello spettacolo. Così, mentre era intento a d insegnare qualche nuova mossa al suo “corpo di ballo” della casa, ha chiesto se qualcuno sapesse fare la ruota.

Enzo Paolo, chi sa fare la ruota?

Ha risposto affermativamente Giglio che un istante dopo, senza dire nulla a nessuno, si è immolato nel farne una. Il problema è che nella sua traiettoria c’era proprio Enzo Paolo che è stato preso al volo. Un attimo di panico in casa, poi le risate. Ma che botta, povero Enzo Paolo! Qualcuno dice: “Maestro, maestro, come stai?”

