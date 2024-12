Con un brano tratta da un film cult di fantascienza, Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo sono nuovamente entrati nella casa del Grande Fratello. Gli inquilini erano “freezati” e il coreografo si è aggirato tra di loro, scherzando e prendendoli un po’ in giro. Come al solito, il suo bersaglio preferito è stato Mariavittoria, che lui ha ribattezzato “étoile”. Quando il freeze è stato sciolto, i concorrenti si sono affrettati ad andare verso l’ex inquilino, abbracciandolo calorosamente.

Dopo il successo dei balletti precedenti, i ragazzi sono stati chiamati a preparare una nuova coreografia per sorprendere e divertire il pubblico a casa. I balletti da creare erano tanti e piuttosto complessi, con nuovi passi da imparare e musiche molto diverse tra loro e ovviamente per gli inquilini della casa è stato un momento di svago e divertimento insieme a uno dei più amati ex concorrenti di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Enzo Paolo spoilera la sorpresa del 30 dicembre

Le donne si sono riunite in salone e hanno iniziato a provare, sotto la guida esperta del coreografo e di Carmen Russo, che non ha mancato di dispensare saggi consigli e qualche perla di saggezza. Ma mentre stava spiegando le posizioni e le sequenze, il coreografo ha fatto una clamorosa gaffe. Senza volerlo, ha rivelato una grande sorpresa per la serata del 30 dicembre: quella sera, durante lo spettacolo, sarebbero entrati nella casa alcuni personaggi misteriosi, tra cui Rebecca Staffelli. Quest’ultima, fa parte dello staff del Grande Fratello dalla scorsa edizione e racconta gli umori e le reazioni del pubblico attraverso i social media.

Incredulo per la sua stessa rivelazione, Enzo Paolo ha cercato di rimediare, ma è stato troppo tardi. Carmen Russo, senza perdere tempo, lo ha prontamente redarguito, ricordandogli di non svelare troppo e di mantenere un po’ di suspense per i telespettatori e dandogli anche due scappellotti in testa. La sorpresa, insomma, non era ancora pronta per essere rivelata al pubblico, ma Enzo Paolo se l’è fatta sfuggire proprio davanti a tutti.

“Tommy dove stai? Ragazzi dove sta Tommy? Allora Tommaso ascolta, tu e lui vi mettete lì perché starete vicino a Rebecca!”, ha detto Enzo Paolo per poi mettersi le mani tra i capelli. “L’hai detto! Lo sapevamo già, l’avevamo capito, ce lo immaginavamo che ci sarebbe stata anche lei. Ti sei fatto beccare“, hanno detto gli altri scoppiando a ridere. Sui social i video della figuraccia sono diventati virali, suscitando tantissimi commenti divertiti. Nonostante l’errore, i fan hanno apprezzato la simpatia e il carisma di Enzo Paolo, che resta molto amato tanto dagli inquilini quanto dal pubblico.